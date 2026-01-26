Мировые гиганты алкоголя тонут в запасах: спрос на виски, коньяк и текилу резко упал

Резкое падение потребления крепкого алкоголя привело к накоплению рекордных запасов непроданной продукции у крупнейших мировых производителей. Компании вынуждены сокращать производство и пересматривать ценовую политику, чтобы разгрузить склады.

Спрос на крепкий алкоголь резко упал?

Мировой рынок крепкого алкоголя переживает беспрецедентный спад спроса на виски, коньяк и текилу, сообщает Financial Times. Это привело к резкому росту складских запасов у ведущих международных концернов.

По подсчетам издания, совокупная стоимость непроданного алкоголя у пяти крупнейших компаний отрасли – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman и Remy Cointreau – достигает около 22 миллиардов долларов США, что является максимальным показателем за более чем десятилетие.

Обратите внимание! Компании уже консервируют часть производственных мощностей и снижают цены, пытаясь сократить избыточные объемы продукции. В частности, запасы французского производителя коньяка Remy Cointreau оцениваются в 1,8 миллиарда евро – это почти вдвое больше его годового дохода и почти равна рыночной капитализации компании.

Аналитики предостерегают, что накопление таких объемов алкоголя усиливает долговую нагрузку и повышает риск ценовой войны на рынке. По словам аналитика компании Bernstein Тревора Стирлинга, нынешний уровень запасов уже превысил показатели, зафиксированные во время мирового финансового кризиса.

Важно! В то же время инвесторы не имеют единого мнения относительно продолжительности спада. Часть экспертов связывает снижение потребления с долгосрочными социальными изменениями – популяризацией препаратов для снижения веса и ростом внимания к здоровому образу жизни.

