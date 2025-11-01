Какую сумму налога на землю надо платить в ноябре 2025 года

Налог на землю в Украине обязаны платить все владельцы земли и постоянные землепользователи. Впрочем, не каждый знает, как определять его размер самостоятельно.

Как определить сумму земельного налога?

Юрист Марина Барабаш рассказала в комментарии 24 Канала, что земельный налог – обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей. Плата за землю входит в состав налога на имущество и соответственно уплачивается в местный бюджет.

Порядок исчисления платы за землю, по словам юриста, установлен в ст. 286 НК Украины, в соответствии с п. 286.1 которой основанием для начисления земельного налога являются:

данные государственного земельного кадастра;

данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

данные сертификатов на право на земельные доли (паи);

решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

данные других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи);

данные Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, определенного в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Сумму налога на землю можно узнать следующим образом:

с помощью электронного сервиса Государственной налоговой службы Украины "Калькулятор исчисления платы за землю с физических лиц", размещенного по ссылке https://tax.gov.ua/calculator/land

просмотрев сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм начисленных физическим лицам налоговых обязательств по плате за землю, в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета налогоплательщика;

обратившись письменно или в электронной форме средствами электронной связи в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения земельных участков с соответствующим заявлением;

самостоятельно, осуществив расчет с учетом норм НК Украины.

Марина Барабаш Адвокат АО "Максим Боярчуков и партнеры" Электронный сервис Государственной налоговой службы Украины "Калькулятор исчисления платы за землю с физических лиц" позволяет быстро и просто определить размер платы за землю с физических лиц (земельного налога и арендной платы за землю государственной и/или коммунальной собственности).

Какой налог платят физические лица?

Для осуществления расчета платы за землю с физических лиц за год необходима следующая информация:

площадь земельного участка;

нормативная денежная оценка единицы площади, с учетом коэффициента индексации;

ставка земельного налога (согласно принятого решения органа местного самоуправления);

ставка арендной платы за земельный участок государственной и/или коммунальной собственности (согласно договору аренды);

количество месяцев пребывания земельного участка в собственности или в аренде.

Марина Барабаш отмечает, что формула расчета платы за землю с физических лиц за год следующая: площадь земельного участка умноженная на нормативную денежную оценку умноженная на ставку арендной платы за земельный участок.

На веб-портале ГНС по ссылке размещена сводная информация о размере и дате установления на соответствующих территориях ставок местных налогов и/или сборов, а также об установленных на соответствующих территориях налоговых льготах, которые предоставлены в электронном виде органами местного самоуправления.

Сводная информация о размере и дате установления на соответствующих территориях ставок местных налогов и сборов, а также об установленных налоговых льготах, которые будут действовать в 2025 году размещена по ссылке.

Какие еще способы узнать сумму налога на землю существуют?

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится органами контроля (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которую физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), которые присылают налогоплательщику до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога вместе с детальным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки по

Помните! Узнать суммы для уплаты за землю можно в Электронном кабинете налогоплательщика с использованием квалифицированной электронной подписи. Физические лица могут просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм начисленных им налоговых обязательств по плате за землю, в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета, вход в который осуществляется по адресу: http://cabinet.tax.gov.ua, а также через веб-портал ГНС.

В случае если налогоплательщик имеет в собственности несколько земельных участков или право на несколько земельных долей (паев), по которым необходимо провести сверку данных, для ее проведения такой налогоплательщик имеет право обратиться в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения любого из таких земельных участков, в том числе право на который физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая).

Плательщики платы за землю имеют право письменно или в электронной форме средствами электронной связи (с соблюдением требований, определенных пунктом 42.4 статьи 42 НК Украины) обратиться в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения земельных участков, в том числе право на которую физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), для проведения сверки данных относительно:

размера площадей и количества земельных участков, земельных долей (паев), находящихся в собственности и/или пользовании налогоплательщика;

права на пользование льготой по уплате налога с учетом положений пунктов 281.4 и 281.5 статьи 281 НК Украины;

размера ставки земельного налога;

начисленной суммы платы за землю.

Что делать, если обнаружились неточности?

Марина Барабаш рассказала, что в случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, в частности документов на право собственности, пользования льготой, а также в случае изменения размера ставки платы за землю контролирующий орган, к которому обратился плательщик платы за землю, проводит в течение десяти рабочих дней Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму платы за землю ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают в соответствующий орган контроля по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. При подаче первой декларации (фактического начала деятельности в качестве плательщика платы за землю) вместе с ней подается выписка из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка, а в дальнейшем такая выписка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли,

– говорит юрист.

Ориентировочную сумму налога на землю можно рассчитать самостоятельно, обратившись к нормам НК Украины.

