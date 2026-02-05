Сколько земли могут выделить участнику боевых действий во время войны

Участникам боевых действий в Украине могут вне очереди выдать земельный участок определенного законодательством размера. Впрочем, сейчас действуют ограничения по выделению земли ветеранам из-за режима военного положения, действующего в стране.

Какую площадь земли могут выделить ветерану?

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.

Законодательство позволяет получение УБД земельных участков в таких размерах:

Для садоводства (до 0,12 гектара),

Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),

Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),

Для дачного строительства (до 0,10 гектара).

Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:

обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.

Важно! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.

Какие запреты действуют во время режима военного положения?

Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Лариса Величко Юрист Адвокатского объединения GRACERS Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации

Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность

гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).

