Сколько земли могут выделить участнику боевых действий в апреле 2026 года
- Участники боевых действий могут получить земельные участки определенных размеров для садоводства, личного крестьянского хозяйства, строительства жилых домов и дачного строительства.
- Во время военного положения бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную запрещена, но есть исключения для владельцев существующих объектов недвижимости на таких землях.
Участники боевых действий имеют право на внеочередное получение земельного участка определенной площади для некоторых видов деятельности. Однако во время военного положения, которое действует в Украине, введены определенные ограничения по выделению земель.
Сколько земли могут дать УБД?
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.
Законодательство позволяет получение УБД земельных участков в следующих размерах:
- Для садоводства (до 0,12 гектара),
- Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),
- Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),
- Для дачного строительства (до 0,10 гектара).
Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:
- обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);
- документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.
Важно! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.
Что запрещает военное положение?
Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.
Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность
- гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (то есть до 1 января 2002 года).
