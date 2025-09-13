Украинцы могут получить земельный участок определенного размера для использования по соответствующему назначению. Площадь земли, выделяемой под застройку ограничивается законом.

Кому могут выделить землю?

Каждый украинец, достигший совершеннолетия, может приватизировать бесплатно до 2,28 гектара земли, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный Кодекс Украины. Землю, которую вы получите, впоследствии можно будет продать по вашему желанию.

Обратите внимание! Во время военного положения в Украине бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается. Процедура получения земли возможна только после окончания военного положения.

Сколько земли и для чего могут выделить?

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Однако землю выделяют только если лицо ранее не воспользовалось правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.

Из земель государственной и коммунальной собственности есть возможность бесплатно получить участок в таких размерах:

до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства ;

; до 12 соток для ведения садоводства ;

; для строительства и обслуживания жилого дома , хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 25 соток (в поселках – до 15 соток, в городах – до 10 соток);

, хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 25 соток (в поселках – до 15 соток, в городах – до 10 соток); до 10 соток для индивидуального дачного строительства ;

; для строительства гаражей – не более чем 1 сотка;

– не более чем 1 сотка; для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

С чего начать процедуру получения земли?

Лица, заинтересованные в получении бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности должны обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность.

Нужно выбрать необходимый участок на кадастровой карте и обратиться в территориальные управления Госгеокадастра, сельского, поселкового, городского совета по месту расположения участка.

Важно! Участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, в том числе из числа участников российско-украинской войны, члены семей погибших освобождаются от уплаты земельного налога.

