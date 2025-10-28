Як дізнатись суму боргу по земельному податку для фізичної особи

Сплата земельного податку є обов'язком власників та постійних користувачів землі. Однак буває так, що платник податків не знає, де дізнатися, який борг накопичився.

Як нараховується земельний податок?

Земельний податок є обов'язковим платежем, який повинні сплачувати власники земельних ділянок і користувачі землі, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Податок регулюється Податковим кодексом України, а також місцевими органами влади, які можуть встановлювати ставки податку залежно від категорії земель та їхнього розташування.

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі права на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю)). Контролюючий орган надсилає платнику податку за його адресою реєстрації рекомендованим листом із повідомленням про вручення до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку й пільги зі сплати податку.

Нараховану суму податку необхідно сплатити протягом 60 днів із дня отримання повідомлення-рішення від податкового органу.

Важливо! Однак бувають випадки, коли відповідні ППР з різних причин громадяни не отримують, а пізніше виявляють неприємну новину – їхнє майно перебуває у податковій заставі через наявність податкового боргу із земельного податку, який не був своєчасно сплачений.

Якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 3060 гривень), податкова вимога не надсилається, а також не застосовуються жодні заходи для стягнення боргу. Лише у випадку, коли сума перевищує вказаний поріг (тобто борг становить від 3061 гривня і більше), контролюючий орган направляє податкову вимогу та накладає податкову заставу на все ваше майно.

Зверніть увагу! Тому дуже важливо відстежувати та своєчасно перевіряти інформацію про наявність чи відсутність податкового боргу, аби вберегти себе від можливих негативних наслідків.

Як перевірити наявність або відсутність податкового боргу через електронний кабінет платника податків?

Вхід здійснюється на офіційному сайті Державної податкової служби України. Це найшвидший і найзручніший онлайн-інструмент, де відображаються всі нарахування, зокрема й щодо земельного податку. За допомогою цього сервісу також можна сплатити нараховану суму податку на землю.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого надавача електронних довірчих послуг, через систему id.gov.ua, застосунок "Дія" або через ідентифікацію у банку (Bank ID) – наприклад, ПриватБанк, Універсалбанк (mono), ПУМБ тощо.

Кнопку "Вхід" можна знайти у верхньому правому куті сторінки офіційного сайту ДПС. Після ідентифікації відкриється Особистий кабінет платника податку, де у лівому меню доступні основні розділи, зокрема інформація про нараховані суми та можливі борги.

У розділі "ЕК для громадян" міститься інформація про всі об'єкти оподаткування, щодо яких платник має сплачувати податок, у тому числі земельні ділянки (площа, адреса розташування тощо), а також усі ППР, які можна завантажити у форматі PDF.

У розділі "Стан розрахунків з бюджетом" відображається повна інформація про нарахування податків і зборів, сплату, переплати або недоплати, наявність боргу, пеню, реквізити для сплати тощо.

У розділі "Вхідні/вихідні документи" – "Вхідні" можна переглядати всі офіційні повідомлення від податкової, включно з інформацією про борги та реквізити для оплати.

Крім того, за наявності КЕП можна скористатися мобільним додатком "Моя податкова" (доступний у App Store та Google Play), через який також можна перевірити податкові борги. У додатку доступні розділи:

"Стан розрахунків з бюджетом" – інформація про сплату податків;

"Мої дані" – відомості про податковий борг;

"Повідомлення" – сповіщення про борги та зобов'язання.

Сплатити податки можна безпосередньо з додатка, обравши зручну платіжну систему.

Як ще перевірити борг?

Шляхом звернення до місцевих органів податкової служби.

Якщо немає можливості скористатися інтернет-сервісами, можна звернутися до місцевої податкової інспекції, де нададуть повну інформацію про нарахування.

Шляхом подання заяви про звірку даних.

Якщо у вас є сумніви щодо суми податку, нарахованої податковим органом, ви маєте право подати заяву до податкової інспекції, яка надіслала вам ППР, для проведення звірки розрахунків.

Заява може бути подана письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку до контролюючого органу.

Що варто пам'ятати при з'ясуванні суми боргу?

Податок на землю в Україні є і залишається обов'язковим платежем. Щоб уникнути проблем із його несплатою, рекомендується регулярно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах податкової служби й не чекати на ППР, якщо вони не надходять. Адже краще вирішити питання нарахувань на початковій стадії, ніж тоді, коли податок уже перетвориться на борг.

У разі несвоєчасної сплати податку варто очікувати "додаткового бонусу" від податкової – пені та штрафів за весь період прострочення, а також можливого накладення податкової застави на все ваше майно, якщо розмір боргу перевищує 3060 гривень.

Важливо! Якщо ви не згодні з отриманим ППР або нарахованими сумами податку, ви маєте право звернутися до податкового органу для звірки даних. Податкова зобов'язана перевірити нарахування, розглянути ваші заперечення та надати відповідь. За результатами перевірки податковий орган може здійснити перерахунок і видати нове ППР або залишити попереднє без змін.

