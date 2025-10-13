Завдяки збільшеній пропозиції та іншим факторам деякі види овочів на українському ринку дешевшають і далі. Однак частина овочів все ж через погоду почала дорожчати.

Як змінилися ціни на овочі?

В Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста (6 – 12 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Знову почали знижуватися ціни на картоплю (10 – 12 гривень за кілограм) та моркву (9 – 12 гривень за кілограм).

Істотне зниження пропозиції помідорів дозволило продавцям підвищити відпускні ціни (20 – 50 гривень за кілограм). Четвертий тиждень поспіль зростають ціни на огірок (40 – 75 гривень за кілограм). Подорожчав солодкий перець (55 – 70 гривень за кілограм). Ціни на кабачок зросли, а баклажан продавався дешевше, ніж тижнем раніше.

Пекінська капуста подешевшала (25 – 35 гривень за кілограм), броколі подорожчала (45 – 60 гривень за кілограм), а діапазон цін на цвітну розширився (35 – 55 гривень за кілограм). Зросли ціни на часник (70 – 140 гривень за кілограм). Зелень, крім зеленої цибулі, подорожчала.

Які наразі ціни на фрукти?

Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням цін на кавун (8 – 15 гривень за кілограм) та диню (30 – 40 гривень за кілограм). Чорниця продовжує дорожчати (220 – 400 гривень за кілограм), а ціни на малину трохи знизилися (200 – 400 гривень за кілограм).

Нектарин подорожчав (80 – 110 гривень за кілограм), а вартість персика зменшилась (45 – 90 гривень за кілограм). Активні продажі сливи та винограду призвели до зниження цін.

Цікаво! Експерти зауважили, що ціни на столовий виноград в Україні визначаються постачанням з-за кордону.

