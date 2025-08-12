Споруди на земельній ділянці можна будувати лише відповідно до нормативів будівництва. Саме вони й регламентують умови забудови на території.

Які норми щодо відстаней діють в Україні?

Будівництво об'єктів на земельній ділянці виконується строго відповідно до нормативів будівництва, що регламентують умови забудови на території, повідомляє 24 Канал із посиланням на DOZVIL. З жовтня 2019 року набули чинності нові будівельні норми – ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планування та забудова територій".

Цей норматив регулює:

відстані при будівництві між будівлями / спорудами як на власній ділянці для забудови, так і на суміжних ділянках;

інтервали до кордонів суміжних ділянок;

довжину протипожежних розривів між різними об'єктами;

інтервали до наявних мереж, джерел водопостачання, ліній електропередач та інше.

При плануванні забудови земельної ділянки або здійсненні реконструкції садибного, садового, дачного будинку, слід орієнтуватися на затверджені нормами відстані.

Скільки метрів до кордонів ділянки та сусідніх будівель має бути?

З 1 жовтня 2019 року прийняті нові правила, що регламентують відстані до кордонів ділянки, сусідніх будівель та інших споруд. Основні вимоги:

Межі нової садибної або дачної забудови повинні мати інтервал 3 і більше метра.

При зведенні будинків в районах з існуючою забудовою мінімальний інтервал від суміжної земельної ділянки до прилеглої виступаючої конструкції стіни будівлі дорівнює одному метру.

Під час зведення житлових будинків на присадибних ділянках, відступ від червоних ліній повинен бути 6 метрів для магістральних вулиць і 3 метри – для житлових.

При проведенні реконструкції дозволяється робити менший відступ від червоних ліній до будівельних об'єктів з урахуванням існуючої забудови.

Проміжок від лінії суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються, повинен бути не менше 4-6 метрів. Точна відстань залежить від величини крони, вона повинна бути не менше половини її діаметра. Відстань до кущів повинна бути 1 метр.

Гаражі і господарські будівлі сусідніх ділянок дозволяється об'єднувати.

Гаражі слід прилаштовувати або вбудовувати в житлові будинки, також розташовувати окремо по лінії забудови або всередині ділянки. Фактично, нові ДБН дозволяють розміщення гаражів по лінії забудови без отримання додаткових узгоджень органів містобудування та архітектури.

Що передбачає протипожежна безпека?

Норматив відстані між будинками і спорудами в Україні бере до уваги проміжок між зовнішніми стінами або іншими виступаючими на стінах конструкціями. Якщо будинок або споруда мають конструкції, що виступають більше, ніж на метр, при цьому вони виготовлені з пожежонебезпечних матеріалів, тоді за нормативний проміжок береться відстань між цими конструкціями.

На протипожежні відстані між приватними будинками і спорудами впливає ступінь вогнестійкості об'єктів:

Між об'єктами I та II ступеня вогнестійкості, розміщеними (запланованими) на прилеглих земельних ділянках, слід встановити проміжок в 6 метрів.

Між об'єктами, які належать до I і II ступеня вогнестійкості, і об'єктами, які належать до III ступеня вогнестійкості, потрібно встановити інтервал не менше 8 метрів.

Між об'єктами III ступеня вогнестійкості, розміщеними (запланованими) на прилеглих земельних ділянках, необхідно досягти інтервалу не менше 8 метрів. Під цю категорію потрапляє найбільша кількість індивідуальних, житлових і дачних будинків.

Між об'єктами IIIа, ІІІб, IV, IVa, V ступеня вогнестійкості (зокрема, виготовленими з дерева), розміщеними (запланованими) на прилеглих земельних ділянках, інтервал слід встановити в 10 – 15 метрів.

Передбачені протипожежні інтервали від будівельних об'єктів сільських населених пунктів, граничних ліній ділянок дачних чи садових будівель до таких лісових насаджень:

20 метрів – листяні;

50 метрів – змішані;

100 метрів – хвойні.

Важливо! Норматив допускає 15 метрів – мінімальна дистанція для протипожежної відстані від межі присадибних ділянок до території лісу, які розташовані в містах і селищах з одно- і двоповерховими будівлями.