В Україні подорожчав волоський горіх: закупівельна ціна зросла удвічі

Цієї осені горіхи від населення на ринках приймають істотно дорожче, ніж торік. Підвищені ціни закупівлі пов'язані здебільшого із впливом заморозків на дерева навесні.

Чому волоські горіхи стали купувати дорожче?

Волоські горіхи від населення на ринку Полтави цьогоріч приймають дорожче, ніж торік, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Доцентка кафедри товарознавства та біотехнології Університету економіки та торгівлі Наталія Офіленко розповіла, що причиною такої ситуації став менший врожай.

У нас заморозки були локальні. Тому врожайність трішки менша, ніж, наприклад, у східних регіонах, де заморозків узагалі не було,

– уточнила вона.

Місцеві мешканці, які здають горіхи, підтверджують, що врожай цього року скоротився у кілька разів. На полтавських ринках приймають цілі та лущені горіхи з середини жовтня. Залежно від якості товару кілограм нелущених горіхів можна продати за 20-30 гривень, а кілограм лущених коштуватиме до 200 гривень.

По цінах ми зазвичай стартували від 10 гривень, коли мокрий, вологий. Стартували завжди з 10-15 гривень, потихеньку піднімали ціну. Цього року стартували з 20 гривень. Дуже дорого. А дуже хороший горіх – середня ціна 25 гривень. Наприклад, горіх ідеальної якості до 30 гривень коштує. Гарно і лущиться, і середина хороша. З нього ядро, наприклад, коштує 200 гривень. Якщо він білий, хороший,

– розповів перепродувач волоських горіхів Раджі Мамішев.

Зверніть увагу! Наталія Офіленко зазначила, що протягом останніх років ціна на волоський горіх зменшилась майже на 20%. Це залежить від умов експорту під час війни. Нині близько 58% виробництва волоського горіха йде за кордон: "Це країни Євросоюзу. Найбільше у нас купують Туреччина, Франція та Румунія".

Українські виробники волоського горіха готові конкурувати з Європою