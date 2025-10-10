Всі українці мають право отримати у користування та приватизувати земельну ділянку. Однак є землі, приватизація яких в Україні обмежена.

Які види земель не можна приватизувати?

Юристка юридичної компанії Arzinger Марина Шарапа розповіла у коментарі 24 Каналу, що наразі існує доволі багато обмежень щодо передачі у приватну власність землі.

Відповідно до положень законодавства до земель комунальної та державної власності, які не можуть бути приватизованими, належать:

землі загального користування населених пунктів (вулиці, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища тощо);

землі під залізницями, дорогами, повітряного та трубопровідного транспорту;

землі під об'єктами природно-заповідного фонду, наприклад, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд", історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;

землі лісогосподарського призначення, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених земельних ділянок загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств;

землі водного фонду, крім передачі у власність громадянам і юридичним особам замкнених природних водойм загальною площею до 3 гектарів;

земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

штучно створені земельні ділянки;

землі атомної енергетики та космічної системи;

землі оборони;

земельні ділянки зон відчуження та безумовного відселення, що забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи;

земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, зокрема галузевих академій наук.

Марина Шарапа Партнерка, співкерівниця практики транспорту та інфраструктури юридичної компанії Arzinger Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.

Втім, як виняток, є й такі випадки безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

громадянам України, яким такі земельні ділянки були передані у користування до 1 січня 2002 року.

Які є способи отримати у користування землі прибережних захисних смуг?

Для охорони водойм від забруднення та засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги, повідомляє "Екологія право людина".

Що таке прибережна захисна смуга Це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Землі, зайняті прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм належать до земель водного фонду.

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

Пам'ятайте! Право постійного користування землями водного фонду посвідчується державним актом, який видається та реєструється сільськими, селищними та міськими радами.

