"Академіку Вернадському" - 26: полярники розповіли цікаві факти про антарктичну станцію
Джерело:фейсбук НАНЦ
Цього дня, 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні антарктичну станцію "Фарадей". Того дня над нею замайорів український прапор, а станція отримала ім'я "Академік Вернадський".
Спеціально до свята Національний антарктичний науковий центр опублікував архівні кадри та цікаві факти. Наприклад, полярники розповіли, чому в стільницю бару вклеїли 1 фунт та інші.
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Цікаві факти про "Академік Вернадський"
- Український прапор над антарктичною станцією замайорів одразу ж в день її передачі Україні.
Підняття прапора на станції / Фото НАНЦ
- Відповідно до умов угоди між Україною та Великою Британією, наша країна отримала станцію "Фарадей" з усім обладнанням безкоштовно. Єдиною умовою було продовження досліджень, які почали британці, щонайменше на 10 років. Однак українці деякі з них ведуть і до сьогодні.
Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський" / Фото НАНЦ
- Під час передачі станції керівник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський заплатив символічний 1 фунт британському бейсу Данкану Хейгу. Однак той вирішив вклеїти його у стільницю бару на станції. Ця монета там є до сьогодні.
1 фунт, за який купили станцію / Фото НАНЦ
Геннадій Міліневський / НАНЦ
- У 1996 році до Антарктиди прибула перша українська експедиція у складі 12 осіб. Частину експедиції до Антарктиди перевезли літаком тодішнього президента Леоніда Кучми.
Радист Роман Братчик після завершення першої експедиції залишився на наступну зимівлю на станції. Тепер він єдиний в Україні полярник, який провів в Антарктиді 2 роки безперервно.
Перша українська експедиція / Фото НАНЦ
Як українські полярники летіли до Антарктиди / Фото НАНЦ
Літак Кучми перевозив полярників в Антарктиду / Фото НАНЦ
Радист Роман Братчик / Фото НАНЦ
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