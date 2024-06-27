На Черкащині попрощалися з 10-річною дівчинкою, яку вбили в будинку культури

У місті Шпола, що в Черкаській області, 25 червня попрощались із 10-річною Анною Лозовою. Дівчинка стала жертвою ґвалтівника.

Дитину знайшли вбитою у приміщенні колишнього районного будинку культури.

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В Черкаській області попрощалися з 10-річною Анною

Траурна процесія пройшла міськими вулицями. Люди виходили до дороги з будинків, магазинів, організацій, аби попрощатися з дівчинкою.

Анна навчалася в 4-Б класі місцевого ліцею №1. Вона була позитивною дитиною, відвідувала гуртки. Особливу увагу приділяла природі – тваринам, рослинам, тому ходила на гурток юних натуралістів.

"У класі завжди активна, старанна дівчинка, зі всіма дружила, не мала конфліктів. Класні вазони – це була її зона відповідальності. Вона за ними доглядала і поливала", – пригадує класна керівниця.

Відомо, що у дівчинки залишилися батьки, старший брат і сестра. Поховали Анну Лозову в Шполі на міському цвинтарі по вулиці Добровольців.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким 10-річної Анни. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 21 червня, Анна не повернулася додому. Наступного дня, 22 червня, тіло дівчинки знайшли у приміщенні колишнього будинку культури.

За даними правоохоронців, вони 21 червня отримали повідомлення про зникнення дитини в місті Шпола Звенигородського району. Так, мешканка заявила, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину й не повернулася.

У Нацполіції розповіли, що оперативникам вдалося встановити, що дівчинка поверталася додому, але до неї підійшов незнайомий чоловік. Зловмисник запропонував їй піти до місцевого будинку культури. Вже у приміщенні, де нікого не було, злочинець вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла.

Згодом у поліції повідомили, що оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної Анни Лозової. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Як писали у місцевому ЗМІ "Про все", 10-річну Анну зґвалтували й задушили. Зазначається, що до цього може бути причетний учасник місцевого аматорського музичного гурту.