Антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом, – Ляшко

В Україні з 1 квітня 2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, продаватимуть в аптеках виключно за електронним рецептом.

Його можна буде отримати у будь-якого лікаря. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "У квітні антибіотики випускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Це розв'яже проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне – допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів".

Контроль за антибіотиками

Крім цього, з 1 січня 2022 року у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарно медичну допомогу, запровадили облік споживання антибіотиків із груп спостереження та резерву. У переліку – 29 лікарських засобів.

Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам стаціонарних відділення і чому,

– зазначив Ляшко.

Стійкість інфекцій до антибіотиків: у чому проблема

Глава МОЗ підкреслив, що стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для здоров'я.

"На фоні пандемії ми бачимо значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їхнього використання у лікарнях", – сказав Ляшко.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками. Тому, як наслідок маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій.

Як отримати електронний рецепт

Рецепт електронний рецепт на антибіотики можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації, наголосив Ляшко. Проте для його отримання усім учасникам процесу необхідно бути зареєстрованим електронній системі охорони здоров'я.

Лікар призначатиме лише активну речовину, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, він також вкаже спосіб і застосування та тривалість прийому.

Пацієнт зможе "погасити" рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоров'я, обравши будь-який із наявних лікарських засобів що містить активну речовину.

Антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями та зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами.