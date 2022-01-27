Антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом, – Ляшко
Джерело:брифінг Ляшка
В Україні з 1 квітня 2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, продаватимуть в аптеках виключно за електронним рецептом.
Його можна буде отримати у будь-якого лікаря. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"У квітні антибіотики випускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Це розв'яже проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне – допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів".
Контроль за антибіотиками
Крім цього, з 1 січня 2022 року у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарно медичну допомогу, запровадили облік споживання антибіотиків із груп спостереження та резерву. У переліку – 29 лікарських засобів.
Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам стаціонарних відділення і чому,
– зазначив Ляшко.
Стійкість інфекцій до антибіотиків: у чому проблема
Глава МОЗ підкреслив, що стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для здоров'я.
"На фоні пандемії ми бачимо значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їхнього використання у лікарнях", – сказав Ляшко.
Згідно з даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками. Тому, як наслідок маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій.Наголошуємо! Антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями та зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами.
Як отримати електронний рецепт
- Рецепт електронний рецепт на антибіотики можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації, наголосив Ляшко. Проте для його отримання усім учасникам процесу необхідно бути зареєстрованим електронній системі охорони здоров'я.
- Лікар призначатиме лише активну речовину, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, він також вкаже спосіб і застосування та тривалість прийому.
- Пацієнт зможе "погасити" рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоров'я, обравши будь-який із наявних лікарських засобів що містить активну речовину.