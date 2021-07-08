Антитютюновий законопроєкт №4358 суперечить нормам ЄС, – ЗМІ

Після прийняття в першому читанні 1 червня 2021 роки проєкту антитютюнового закону №4358, епопея протистояння бізнесу та антитютюнових громадських не закінчилася.

ГО "Центр громадянського представництва "Життя", яка виступає за посилення правил у тютюновій галузі, має намір до другого читання вносити правки до законопроєкту, які багато експертів називають неадекватним з точки зору законодавства ЄС законопроєкт.

Версія проєкту №4358, які пропонує "Життя", загрожує зупинкою галузі, яка справно приносить в український бюджет мільярди гривень податків. Тютюнові компанії щорічно входять в топ-10 найбільших платників податків країни: наприклад, у 2019 році вони перерахували до бюджету 43,7 млрд грн.

Проблема в тому, що поправки йдуть всупереч не тільки з позицією українського бізнесу, але і рекомендаціями ВООЗ і Директивами ЄС, хоча антитютюнові активісти постійно твердять, що їх ініціативи ґрунтуються саме на міжнародній практиці. Однак досить прочитати Рамкову конвенцію ВООЗ про боротьбу з тютюном і Директиву ЄС №40, щоб як мінімум засумніватися в щирості заяв борців з тютюном.

ЄБА та АСС призводять підрахунки, згідно з якими, наприклад, втрати від введення стандартизованої упаковки для бюджетів всіх рівнів за 5 років у 2020 році склали б 15,3 млрд грн. Крім того, таке пакування сприятиме зростанню контрабанди і контрафакту тютюнових виробів.

Також в бізнес-асоціаціях попереджають, що негативні наслідки матиме і заборона викладки тютюнових виробів в місцях продажів, оскільки спричинить закриття точок, які не можуть дозволити переобладнати вітрини. В першу чергу така заборона вдарить по малому і середньому бізнесу, проте не гарантує зниження частки курців.

Запропонована заборона на ароматизовані рідини для електронних сигарет просто знищить цей клас продукції. А заодно – і мільярдні доходи в державний бюджет України. Паралельно з цим прокинуться кримінал – споживач отримає несертифікованої продукції, яка окуповує ринок нелегально.

Також небезпечна вимога до виробників робити пачки сигарет виключно кубічної форми – без скошених або закруглених країв. Дослідження показують, що дизайн пачки жодним чином не впливає на бажання людини курити. Водночас Україна експортує сигарети саме в таких пачках, що приносить більше 350 мільйонів доларів доходу в рік.

І, нарешті, ідея "непривабливої упаковки", тобто branding ban. Як випливає з даних, опублікованих компанією ІнфоСапіенс, тільки 2% респондентів відзначали, що це мало значення при вирішенні почати курити. Однак, уніфікована упаковка загрожує підвищити частку контрафакту, яка становить в Україні 12,8% ринку – це 11,8 мільярда гривень у вигляді податків і акцизів, які недоотримує країна.