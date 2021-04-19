Антитютюновий законопроєкт №4358 – яскравий приклад безвідповідальної діяльності, – Джигун

Законопроєкт №4358 авторства "Слуги народу" Лади Булах, який Верховна Рада може ухвалити вже найближчим часом, несе негативні економічні наслідки для держави та провокує зростання ринку контрабанди сигарет.

Таку думку під час круглого столу "Економічні наслідки коронакризи та шляхи їх подолання" висловив політичний експерт Максим Джигун.

Законопроєкт №4358 – це хрестоматійний та яскравий приклад безвідповідальної та, не побоюся цього слова, небезпечної для держави законодавчої діяльності, коли за благою метою збереження здоров'я суспільства, в першу чергу криються власні корисливі мотиви та абсолютне нехтування економічними наслідками прийняття законопроєкту,

– заявив Джигун.

На думку експерта, авторка законопроєкту є представницею громадської організації "Життя", яка фінансується донорами замість виконання конкретних показників активності у сфері законодавства, де головне – кількість ініціатив, а не їх якість чи ефективність.

"Авторка законопроєкту – депутатка від "Слуги народу" Лада Булах – є представницею громадської організації "Життя". Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пані Булах протягом багатьох років систематично освоює кошти іноземних грантодавців замість виконання конкретних KPI у сфері боротьби з тютюнопалінням. За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, протягом 2008–2017-х років ГО "Життя" отримало від фонду Блумберга близько 2-х мільйонів доларів на здійснення антитютюнової діяльності. Що, в принципі, позбавляє нас будь-яких питань щодо мотивів такої активності народної депутатки", – заявив експерт.

У законопроєкті є чимало недоліків, серед яких неправильний переклад європейських директив та норми, що не сприяють зниженню рівня куріння в суспільстві.

"Незважаючи на серйозну фінансову і, вочевидь, юридичну, підтримку Булах та її ГО, цей законопроєкт є нічим іншим, аніж неграмотним калькуванням європейських директив, яке не лише не гармонізує наше законодавство з європейським, а й провокує зростання нелегального ринку. Окрім цього, схожі ініціативи відлякують іноземних інвесторів від України, адже наш ринок для них стає непередбачуваним. Боротьба з тютюнопалінням – правильна ініціатива, однак реалізовувати її потрібно у виважений та ефективний спосіб", – резюмував Джигун.