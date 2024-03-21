Злякалися українських дронів: російські нафтові компанії вирішили будувати свою систему ППО

Після низки атак українськими дронами російські компанії вирішили припинити розраховувати на армію своєї країни й намагатися захиститися самостійно. Нафтові компанії почали будувати власну систему протиповітряної оборони, щоб захиститися від безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, журналісти видання "Важливі історії" виявили майже 300 тендерів на закупівлю засобів протидії безпілотним літальним апаратам серед нафтових компаній Росії, передає 24 Канал.

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Нафтові компанії Росії почали будувати власні системи ППО

Журналісти наголосили, що за останній рік (з весни 2023 до весни 2024 року) нафтові та інші енергетичні компанії Росії провели майже 300 тендерів на закупівлю засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Сума закупівель – не менш ніж 1 мільярд рублів.

Серед покупців такі нафтові компанії, як "Роснафта", "Лукойл", "Башнафта", "Славнафта", "Транснафта". Для захисту своїх підприємств найбільша російська нафтова компанія "Роснафта" планує використовувати переносні комплекси протидії БпЛА, антидронові рушниці, стаціонарні системи радіоелектронного виявлення та придушення безпілотників, а також будувати захисні споруди – натягнуті між щоглами сітки, які повинні затримувати та знерухомити. в зону, що охороняється.

Сітки захиститися від дронів росіянам не допоможуть

Російські журналісти зазначили, що українські дрони долають понад тисячу кілометрів. А опитані виданням експерти схиляються до того, що це є безпілотники українського виробництва.

Це модель "Лютий", українська відповідь "Шахеду",

– припустив військовий експерт Кирило Михайлов.

Фото цього безпілотника є в російських телеграм-каналах. Там видно, що бойова частина у "Лютого" – осколково-фугасна. Михайлов зазначив, що від таких дронів сітки не допоможуть.

"Роль сіток, як правило, у тому, що вони змушують безпілотник вибухнути досить далеко. Але проти осколково-фугасної бойової частини "Лютого" сітка, якщо вона не розташована дуже далеко від мети, не буде такою ефективною", – наголосив він.

Михайлов також зазначив, що марними для російських нафтових компаній є й антидронові рушниці. Адже вони призначені для придушення зв'язку з оператором, а дрони великої дальності літають в автономному режимі.

Інший співрозмовник "Важливих історій" також скептично ставиться до можливості російських компаній самостійно захиститися від атак безпілотників.

Журналісти також наводять приклад, що Сизранський нафтопереробний завод у першій половині 2023 року оголошував запит пропозицій на встановлення захисних споруд проти БпЛА, що низько летять, зокрема, тих самих сіток, а також запит на переносний комплекс придушення безпілотників. Але 16 березня 2024 року завод успішно атакували безпілотники.

Попри атаки дефіциту бензину у росіян, скоріш за все, не буде

Російські журналісти зазначили, що точних даних про те, наскільки сильно пошкоджено російські НПЗ і як це вплине на виробництво, немає. Але є оцінки: мінус 5–6% виробництва моторного палива, мінус 7–8% споживання.

Водночас у своєму нещодавньому аналізі економіст Наталія Зубаревич відкидає побоювання щодо потенційного дефіциту бензину в Росії. Попри припинення експорту, Міністерство енергетики повідомляє, що виробництво дизельного пального перевищує внутрішній попит, а запаси автомобільного бензину на нафтопереробних заводах і в резервуарних парках компаній складають 2 мільйони тонн.

Однак Зубаревич попереджає, що збільшення транспортних витрат може призвести до зростання цін на бензин по всій країні.