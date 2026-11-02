ADAC виявила, що сучасні авто "зависають" від світловідбивного одягу: результати незалежних тестів

Як повідомляють експерти німецького автоклубу ADAC, під час нічних випробувань шести актуальних моделей автомобілів виявилася серйозна проблема з безпекою. У тестах брали участь популярні на ринку Mercedes-Benz CLA, Dacia Duster, Tesla Model Y, Hyundai Tucson, Opel Astra Sports Tourer та BYD Seal.

Майже всі ці машини або взагалі не помітили, або розпізнали надто пізно людей у спеціальному робочому екіпіруванні. Йдеться про дорожніх робітників, рятувальників, поліцейських, а також про дітей, які носять рюкзаки зі світловідбивними елементами.

Цікаво, що звичайна попереджувальна жилетка на дорослій людині жодних проблем не викликала. Усі протестовані автомобілі успішно розпізнали такий сценарій і вчасно загальмували, уникнувши зіткнення.

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Чому електроніка дає збій

Дослідники з'ясували, що розумні системи відверто дратують низько розташовані світловідбивачі. Єдиним винятком із шести машин став Mercedes-Benz CLA, який адекватно відреагував на всі перешкоди.

Проблема ховається не в самих датчиках чи камерах, а в алгоритмах правильної класифікації учасників дорожнього руху. "Покращення можливе й для вже вироблених автомобілів через звичайне оновлення програмного забезпечення", – зазначають фахівці автоклубу.

Зараз ADAC активно закликає автовиробників модернізувати свої системи безпеки. Водночас експерти наголошують, що пішоходам категорично не можна відмовлятися від світловідбивного одягу, адже в темну пору року він рятує життя, і ця користь багаторазово перевершує будь-які ризики програмних збоїв.