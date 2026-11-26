Як повідомляють Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та Нацполіція, прибутковий бізнес налагодив 20-річний працівник місцевого підприємства оборонно-промислового комплексу.

Молодик пропонував військовозобов'язаним організувати безпечний перехід поза офіційними пунктами пропуску.

Land Rover замість банку

Під час особистої зустрічі з черговим клієнтом організатор провів детальний інструктаж та озвучив повний прайс. За свої послуги він запросив 21 тисячу доларів, з яких 14 тисяч потрібно було віддати авансом, а решту – вже після успішного перетину кордону.

Цікаво, що для передачі завдатку ділок вигадав цілу конспіративну схему з використанням автомобіля. Ухилянт мав принести готівку та покласти її в бардачок позашляховика Land Rover, який належав третій особі та чекав у заздалегідь обумовленому місці.

Авансова сума з гачка не зірвалася

Під час передачі 14 тисяч доларів організатора схеми затримали правоохоронці.

Гроші знайшли адресата в той момент, як новий власник вийняв їх з бардачка. Фото: з матеріалів слідства

"Наразі суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – заявили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.

Щоправда, затриманий має законну можливість вийти на волю, якщо внесе заставу в розмірі майже 200 тисяч гривень.

Ринок нелегальних послуг вражає цінами

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, апетити організаторів подібних трансферів суттєво відрізняються залежно від регіону. Наприклад, нещодавно у Хмельницькому накрили директора компанії, який просив 20 тисяч доларів за логістичний супровід до Молдови.

Водночас трапляються і більш бюджетні, але не менш провальні пропозиції. Так, на Рівненщині водій автомобіля Opel намагався організувати переправлення за 8 тисяч доларів, які клієнти мали просто залишити на узбіччі дороги. Усі ці історії незмінно закінчуються зустріччю з правоохоронцями та кримінальними справами.