BMW iX4 Neue Klasse вийшов на тести: фото

Як і стандартний iX3, майбутній iX4 матиме нове оформлення передньої частини, що є візитівкою лінійки Neue Klasse. Ця ж дизайнерська мова використана і в електричному седані i3, створюючи єдиний візуальний код для всього модельного ряду.

Як зазначає Carscoops, головна відмінність iX4 полягає у стрімкому силуеті: лінія даху плавно опускається до задньої частини, створюючи витончений ефект фастбека. Попри те, що такий дизайн дещо обмежує простір для задніх пасажирів та об'єм багажника, автомобіль виглядає значно спортивнішим. Зафіксовані на тестах прототипи мали кольорові гальмівні супорти, що вказує на наявність пакета M Sport або навіть версії M Performance.

Технологічний мінімалізм інтер'єру

Салон iX4 майже повністю повторює інтер'єр iX3, задаючи нові стандарти цифрового досвіду. Ключовими елементами стали величезний 17,9-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, панорамний екран BMW iDrive, що простягається від стійки до стійки під лобовим склом, футуристичне чотириспицеве кермо й оновлена система проєкційного дисплея з доповненою реальністю.

Силові агрегати та рекордний запас ходу

Очікується, що лінійка iX4 буде ідентичною iX3, проте з акцентом на повний привід xDrive. Базові версії можуть отримати батарею ємністю 82,6 кВт-год та двигун потужністю 235 кВт (316 к.с.). Топові модифікації 50 xDrive будуть оснащені двомоторною установкою потужністю 345 кВт (463 к.с.).

Завдяки досконалій аеродинаміці кузова купе, iX4 має потенціал перевершити запас ходу iX3, який може подолати до 800 км на одному заряді. Обидві версії підтримуватимуть надшвидку зарядку потужністю до 400 кВт. Попередня вартість новинки в США очікується на рівні 67 000 доларів, що трохи вище за ціну практичнішого iX3. Поява серійних моделей в автосалонах запланована на осінь наступного року.

