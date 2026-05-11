BMW iX4 Neue Klasse вышел на тесты: фото

Как и стандартный iX3, будущий iX4 будет иметь новое оформление передней части, что является визитной карточкой линейки Neue Klasse. Этот же дизайнерский язык использован и в электрическом седане i3, создавая единый визуальный код для всего модельного ряда.

Читайте также: BMW превращает легендарную “тройку” в электромобиль: дебютировал новый i3

Как отмечает Carscoops, главное отличие iX4 заключается в стремительном силуэте: линия крыши плавно опускается к задней части, создавая изящный эффект фастбэка. Несмотря на то, что такой дизайн несколько ограничивает пространство для задних пассажиров и объем багажника, автомобиль выглядит значительно спортивнее. Зафиксированные на тестах прототипы имели цветные тормозные суппорты, что указывает на наличие пакета M Sport или даже версии M Performance.

Технологический минимализм интерьера

Салон iX4 почти полностью повторяет интерьер iX3, задавая новые стандарты цифрового опыта. Ключевыми элементами стали огромный 17,9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, панорамный экран BMW iDrive, простирающийся от стойки до стойки под лобовым стеклом, футуристический четырехспицевый руль и обновленная система проекционного дисплея с дополненной реальностью.

Силовые агрегаты и рекордный запас хода

Ожидается, что линейка iX4 будет идентичной iX3, однако с акцентом на полный привод xDrive. Базовые версии могут получить батарею емкостью 82,6 кВт-ч и двигатель мощностью 235 кВт (316 л.с.). Топовые модификации 50 xDrive будут оснащены двухмоторной установкой мощностью 345 кВт (463 л.с.).

Благодаря совершенной аэродинамике кузова купе, iX4 имеет потенциал превзойти запас хода iX3, который может преодолеть до 800 км на одном заряде. Обе версии будут поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт. Предварительная стоимость новинки в США ожидается на уровне 67 000 долларов, что немного выше цены более практичного iX3. Появление серийных моделей в автосалонах запланировано на осень следующего года.

Какие новинки также дебютируют вместе с iX4?