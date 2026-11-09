Škoda розкрила секрет зимової ефективності нового Peaq

Про особливості системи терморегулювання нового флагманського електрокросовера розповіли у Škoda. Для великого семимісного Peaq керування температурою має особливе значення: система одночасно повинна охолоджувати або нагрівати тягову батарею, електродвигуни та силову електроніку, а ще підтримувати комфортну температуру в просторому салоні.

Батарея і два двигуни мають власний рідинний контур

В основі системи лежить рідинне охолодження. Воно обслуговує тягову батарею та обидва електродвигуни - передній і задній у повноприводних версіях.

При цьому просто ганяти охолоджувальну рідину недостатньо. Тепло потрібно ефективно віддавати назовні, але постійно пропускати великий потік повітря через радіатори теж невигідно, оскільки це погіршує аеродинаміку.

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Тому між теплообмінниками Peaq встановлена керована заслінка. Вона змінює потік повітря залежно від потреби системи.

"Роликова заслінка між теплообмінниками регулює потік повітря відповідно до поточних потреб, що дозволяє оптимізувати інтенсивність охолодження і водночас зберігати аеродинамічні властивості автомобіля", - пояснює Криштоф Подскальський із підрозділу розробки систем терморегулювання Škoda.

Від пустелі до морозу

Роботу системи перевіряли у дуже різних умовах. Peaq проходив випробування як за високих температур у пустелі, так і в сильний мороз.

Це продовження великої програми кліматичних тестів моделі. Auto24 раніше розповідав про зимові випробування Škoda Peaq, під час яких великий електрокросовер перевіряли в холодному кліматі перед запуском серійного виробництва.

Для електромобіля такі тести важливі не тільки через комфорт пасажирів. Літій-іонна батарея найбільш ефективно працює в певному температурному діапазоні. Сильний холод погіршує її здатність приймати та віддавати енергію, а надмірне нагрівання теж небажане.

Peaq збирає тепло, яке зазвичай просто втрачається

Найцікавіша частина системи - повторне використання тепла, яке все одно виникає під час роботи автомобіля.

Хоча електродвигун значно ефективніший за двигун внутрішнього згоряння, абсолютно холодним він не працює. Нагріваються також батарея, інвертор та інші елементи силової електроніки. У Peaq це тепло не просто відводиться назовні.

"Škoda Peaq не марнує тепло, яке утворюється під час роботи. Його можна використати, наприклад, для попереднього нагрівання тягової батареї перед швидкою зарядкою. Взимку відпрацьоване тепло також можна використовувати для обігріву салону", - пояснює Криштоф Подскальський.

Тепла батарея заряджається швидше

Підготовка акумулятора перед швидкою DC-зарядкою давно стала однією з важливих функцій сучасних електромобілів.

Якщо холодний автомобіль одразу підключити до потужної зарядної станції, батарея часто не може приймати максимально доступну потужність. Спочатку її потрібно нагріти до оптимальної температури. У Peaq для цього можна використати тепло, яке вже виробили компоненти автомобіля під час руху.

Auto24 раніше писав про рекомендації Škoda щодо догляду за тяговими батареями. Серед них є саме попередня температурна підготовка акумулятора перед швидкою зарядкою, яку автомобіль може виконувати автоматично під час руху до зарядної станції.

Тепловий насос теж став ефективнішим

Для опалення салону Peaq може отримати тепловий насос нового покоління. Його головна перевага полягає в тому, що для отримання певної кількості тепла він потребує менше електроенергії, ніж звичайний електричний нагрівач. У Škoda кажуть, що нова система стала ефективнішою порівняно з рішенням попереднього покоління.

Особливо помітною різниця може бути взимку. Саме опалення салону є одним із найбільших додаткових споживачів енергії електромобіля в холодну пору року.

За даними дослідження 34 електромобілів, про яке писав Auto24, машини з тепловими насосами в середньому краще зберігали запас ходу при низьких температурах.

У салоні можна встановити три різні температури

Для семимісного автомобіля одного кліматичного режиму на весь салон може бути недостатньо.

Peaq може оснащуватися тризонним Climatronic. Водій і передній пасажир отримують окремі температурні налаштування, ще одну температуру можна встановити для пасажирів другого ряду.

Це особливо актуально для великого сімейного кросовера, де об'єм повітря в салоні значно більший, ніж у компактному електромобілі.

Салон можна нагріти ще до того, як водій сяде в машину

Peaq дозволяє заздалегідь прогріти або охолодити салон перед початком поїздки. Цікаво, що для цього автомобіль не обов'язково має бути підключений до зарядної станції. Кліматичну систему можна запустити й від тягової батареї.

Але найвигідніший сценарій - прогрівати машину, поки вона ще стоїть на зарядці. Тоді значна частина енергії для кліматичної установки надходить із зовнішньої мережі, а не витрачається вже під час руху.

Auto24 розповідав про дистанційне керування кліматом у електричних Škoda. Та сама логіка працює і взимку: водій може сісти вже в теплий автомобіль, не витрачаючи перші кілометри поїздки на інтенсивний прогрів салону.

Peaq має особливий сенс саме взимку

Для великого електромобіля ефективне використання тепла може бути не менш важливим, ніж аеродинаміка чи ємність батареї.

Škoda Peaq може отримувати батарею ємністю до 91 кВт·год, а старші версії мають два електродвигуни та повний привод. Auto24 вже детально розповідав про характеристики серійного Peaq, для якого заявлений запас ходу понад 600 км у старших модифікаціях.

А у спеціальному рекордному заїзді серійний Peaq 90 взагалі проїхав 936 км без підзарядки. Щоправда, такий результат отримали в спеціально підібраних умовах і за дуже економного стилю водіння.

У повсякденному житті набагато важливіше інше: скільки енергії автомобіль витратить на підтримання батареї та салону в комфортній температурі, особливо взимку.

Тепло в електромобілі теж потрібно економити

У звичайному автомобілі велика частина енергії пального перетворюється на тепло, тому для обігріву салону його зазвичай вистачає з надлишком.

В електромобілі ситуація протилежна. Його силова установка настільки ефективна, що "безплатного" тепла набагато менше, тому кожна кіловат-година, витрачена на обігрів, потенційно зменшує запас ходу.

Саме тому інженери Peaq намагаються використовувати тепло кілька разів: спочатку воно природно виникає в батареї, електродвигунах чи електроніці, потім система переносить його туди, де воно потрібне - до батареї перед заряджанням або в салон.

Для водія вся ця складна інженерія повинна залишитися непомітною. Він просто сідає в теплу машину, а батарея при під'їзді до швидкої зарядки вже має потрібну температуру. Саме так і має працювати хороша система терморегулювання.