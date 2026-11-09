Škoda раскрыла секрет зимней эффективности нового Peaq

Об особенностях системы терморегулирования нового флагманского электрокроссовера рассказали в Škoda. Для большого семиместного Peaq управление температурой имеет особое значение: система одновременно должна охлаждать или нагревать тяговую батарею, электродвигатели и силовую электронику, а также поддерживать комфортную температуру в просторном салоне.

Батарея и два двигателя имеют собственный жидкостный контур.

В основе системы лежит жидкостное охлаждение. Оно обслуживает тяговую батарею и оба электродвигателя – передний и задний в полноприводных версиях.

При этом просто гонять охлаждающую жидкость недостаточно. Тепло нужно эффективно отдавать наружу, но постоянно пропускать большой поток воздуха через радиаторы тоже невыгодно, поскольку это усугубляет аэродинамику.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Поэтому между теплообменниками Peaq установлена управляемая заслонка. Она изменяет поток воздуха в зависимости от потребности системы.

"Роликовая заслонка между теплообменниками регулирует поток воздуха в соответствии с текущими потребностями, что позволяет оптимизировать интенсивность охлаждения и одновременно сохранять аэродинамические свойства автомобиля", - объясняет Криштоф Подскальский из подразделения разработки систем терморегулирования Škoda.

От пустыни до мороза

Работу системы проверяли в очень разных условиях. Peaq проходил испытания как при высоких температурах в пустыне, так и в сильный мороз.

Это продолжение обширной программы климатических тестов модели. Auto24 раньше рассказывал о зимних испытаниях Škoda Peaq, во время которых крупный электрокроссовер проверяли в холодном климате перед запуском серийного производства.

Для электромобиля такие тесты важны не только из-за комфорта пассажиров. Литий-ионная батарея наиболее эффективно работает в определенном температурном диапазоне. Сильный холод ухудшает ее способность принимать и отдавать энергию, а чрезмерный нагрев тоже нежелателен.

Peaq собирает тепло, которое обычно просто теряется.

Самая интересная часть системы – повторное использование тепла, которое все равно возникает во время работы автомобиля.

Хотя электродвигатель значительно эффективнее двигателя внутреннего сгорания, абсолютно холодным он не работает. Нагреваются батарея, инвертор и другие элементы силовой электроники. У Peaq это тепло не просто отводится наружу.

"Škoda Peaq не тратит тепло, которое образуется при работе. Его можно использовать, например, для предварительного нагрева тяговой батареи перед быстрой зарядкой. Зимой отработанное тепло также можно использовать для обогрева салона", - объясняет Криштоф Подскальский.

Теплая батарея заряжается быстрее

Подготовка аккумулятора перед быстрой зарядкой DC давно стала одной из важных функций современных электромобилей.

Если холодный автомобиль сразу подключится к мощной зарядной станции, батарея часто не может принимать максимально доступную мощность. Сначала его нужно нагреть до оптимальной температуры. В Peaq для этого можно использовать тепло, которое уже производили компоненты автомобиля во время движения.

Auto24 раньше писал о рекомендациях Škoda по уходу за тяговыми батареями. Среди них есть именно предварительная температурная подготовка аккумулятора перед быстрой зарядкой, которую автомобиль может выполнять автоматически при движении к зарядной станции.

Тепловой насос тоже стал более эффективным

Для отопления салона Peaq может получить тепловой насос нового поколения. Его главное преимущество состоит в том, что для получения определенного количества тепла он нуждается в меньшей энергии, чем обычный электрический нагреватель. В Škoda говорят, что новая система стала более эффективной по сравнению с решением предыдущего поколения.

Особенно заметной разница может быть зимой. Самое отопление салона является одним из крупнейших дополнительных потребителей энергии электромобиля в холодное время года.

По данным исследования 34 электромобилей, о котором писал Auto24, машины с тепловыми насосами в среднем лучше хранили запас хода при низких температурах.

В салоне можно установить три разных температуры

Для семиместного автомобиля одного климатического режима на весь салон может оказаться недостаточно.

Peaq может оснащаться трехзонным Climatronic. Водитель и передний пассажир получают отдельные температурные настройки, еще одну температуру можно установить для пассажиров второго ряда.

Это особенно актуально для большого семейного кроссовера, где объем воздуха в салоне значительно больше, чем в компактном электромобиле.

Салон можно нагреть еще до того, как водитель сядет в машину.

Peaq позволяет предварительно прогреть или охладить салон перед началом поездки. Интересно, что для этого автомобиль не обязательно подключен к зарядной станции. Климатическую систему можно запустить от тяговой батареи.

Но самый выгодный сценарий – прогревать машину, пока она еще стоит на зарядке. Тогда значительная часть энергии для климатической установки поступает из внешней сети, а не тратится уже во время движения.

Auto24 рассказывал о дистанционном управлении климатом в электрических Škoda. Та же логика работает и зимой: водитель может сесть уже в теплый автомобиль, не тратя первые километры поездки на интенсивный прогрев салона.

Peaq имеет особый смысл именно зимой.

Для большого электромобиля эффективное использование тепла может быть не менее важно, чем аэродинамика или емкость батареи.

Škoda Peaq может получать батарею емкостью до 91 кВтч, а старшие версии имеют два электродвигателя и полный привод. Auto24 уже подробно рассказывал о характеристиках серийного Peaq, для которого заявлен запас хода более 600 км в более старших модификациях.

А в специальном рекордном заезде серийный Peaq 90 вообще проехал 936 км без подзарядки. Правда, такой результат получили в специально подобранных условиях и при очень экономном стиле вождения.

В повседневной жизни гораздо важнее другое: сколько энергии автомобиль потратит на поддержание батареи и салона в комфортной температуре, особенно зимой.

Тепло в электромобиле тоже нужно экономить

В обычном автомобиле большая часть энергии горючего превращается в тепло, поэтому для обогрева салона его обычно хватает с избытком.

В электромобиле ситуация обратная. Его силовая установка настолько эффективна, что "бесплатного" тепла гораздо меньше, поэтому каждый киловатт-час, потраченный на обогрев, потенциально уменьшает запас хода.

Именно поэтому инженеры Peaq пытаются использовать тепло несколько раз: сначала оно естественно возникает в батарее, электродвигателе или электронике, затем система переносит его туда, где оно нужно – в батарею перед зарядкой или в салон.

Для водителя вся эта непростая инженерия должна остаться незаметной. Он просто садится в теплую машину, а батарея при подъезде к быстрой зарядке уже имеет нужную температуру. Именно так и должно работать хорошая система терморегулирования.