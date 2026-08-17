Мільярдер у кросівках купив перший Ferrari Luce за рекордні $40 мільйонів

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Герберт Вертхайм - власник першого серійного Ferrari Luce
Сума виявилася приблизно у 36 разів вищою за початкову оцінку автомобіля. Водночас усі кошти від продажу передадуть до Фонду Ferrari на освітні проєкти, пише Autoevolution. Таємничим покупцем першого Ferrari Luce виявився Герберт Вертхайм, американський мільярдер, відомий не лише своїми інвестиціями, а й екстравагантним стилем.
У Монтереї він з'явився у фірмовому червоному капелюсі, червоному пальті, білих штанах і яскравих кросівках. Кросівки CEP Pro Run Omnispeed Bowtech, у яких мільярдер був на аукціоні, коштували близько 225 доларів у США. Контраст між спортивним взуттям і покупкою автомобіля за десятки мільйонів доларів став однією з найпомітніших деталей торгів.
Вертхайм уже купував унікальний Ferrari
Придбання Luce стало не першим гучним автомобільним придбанням Вертхайма на Тижні автомобілів у Монтереї. Торік він придбав на аукціоні RM Sotheby's унікальний Ferrari Daytona SP3 Tailor Made. За автомобіль він заплатив 26 мільйонів доларів. Йшлося про екземпляр із номером шасі "599+1" – останній автомобіль із запланованої серії з 600 Daytona SP3.
Він отримав двоколірне оформлення з відкритим вуглецевим волокном, жовтим Giallo Moderna та чорними елементами. На той момент ця угода стала рекордною для сучасного автомобіля, проданого на аукціоні. Тепер Вертхайм перевершив власний результат, заплативши за Ferrari Luce ще на 14 мільйонів доларів більше.
Хто такий Герберт Вертхайм
Герберт Вертхайм народився у 1939 році у Філадельфії в родині єврейських іммігрантів. Він працював інженером NASA, служив у ВМС США під час Холодної війни, а згодом зробив кар'єру як винахідник та інвестор. Його статки оцінюють приблизно у 5 мільярдів доларів. Вертхайм також відомий благодійною діяльністю та підтримкою освітніх проєктів. Після покупки Luce він фактично став одним із найважливіших клієнтів Ferrari. Такі придбання ексклюзивних автомобілів можуть відкривати доступ до особливих моделей та індивідуальних програм бренду.
Яким є Ferrari Luce Вертхайма
Придбаний автомобіль має індивідуальне оформлення Tailor Made. Кузов виконаний у напівматовій фарбі Madreperla, яка залежно від освітлення змінює відтінок від зеленого до фіолетового. Салон оздоблений металізованою шкірою Le Mans кольору Perla з додатковими елементами Grigio Corvara.
Luce отримав великі колеса – 23 дюйми спереду та 24 дюйми ззаду. На них встановлені шини Michelin Pilot Sport 5 Energy Acoustic розмірністю 265/35 R23 на передній осі та 315/30 R24 на задній. Саме цей автомобіль є шасі №0 Ferrari Luce, тобто першим екземпляром моделі.
Ferrari Luce коштує значно дешевше – якщо встигнути його купити
- Для звичайних покупців Ferrari Luce має стартову ціну близько 640 000 доларів без податків та додаткових опцій. Автомобіль розвиває 1050 к.с., й вже розпроданий до 2027 року. Попит виявився настільки високим, що Ferrari намагається збільшити можливості постачання.
- При цьому дизайн Luce викликав чимало суперечок. Критики порівнювали автомобіль з "iPhone на колесах", "комп’ютерною мишею" та навіть першим поколінням Fiat Multipla. Колишній керівник Ferrari Лука ді Монтедземоло також публічно критикував зовнішність моделі.
- Однак реакція ринку виявилася зовсім іншою. Навіть усі 18 автомобілів, зарезервованих для китайського ринку, були продані практично одразу.