Мільярдер у кросівках купив перший Ferrari Luce за рекордні $40 мільйонів

Сума виявилася приблизно у 36 разів вищою за початкову оцінку автомобіля. Водночас усі кошти від продажу передадуть до Фонду Ferrari на освітні проєкти, пише Autoevolution. Таємничим покупцем першого Ferrari Luce виявився Герберт Вертхайм, американський мільярдер, відомий не лише своїми інвестиціями, а й екстравагантним стилем.

У Монтереї він з'явився у фірмовому червоному капелюсі, червоному пальті, білих штанах і яскравих кросівках. Кросівки CEP Pro Run Omnispeed Bowtech, у яких мільярдер був на аукціоні, коштували близько 225 доларів у США. Контраст між спортивним взуттям і покупкою автомобіля за десятки мільйонів доларів став однією з найпомітніших деталей торгів.

Вертхайм уже купував унікальний Ferrari

Придбання Luce стало не першим гучним автомобільним придбанням Вертхайма на Тижні автомобілів у Монтереї. Торік він придбав на аукціоні RM Sotheby's унікальний Ferrari Daytona SP3 Tailor Made. За автомобіль він заплатив 26 мільйонів доларів. Йшлося про екземпляр із номером шасі "599+1" – останній автомобіль із запланованої серії з 600 Daytona SP3.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він отримав двоколірне оформлення з відкритим вуглецевим волокном, жовтим Giallo Moderna та чорними елементами. На той момент ця угода стала рекордною для сучасного автомобіля, проданого на аукціоні. Тепер Вертхайм перевершив власний результат, заплативши за Ferrari Luce ще на 14 мільйонів доларів більше.

Хто такий Герберт Вертхайм

Герберт Вертхайм народився у 1939 році у Філадельфії в родині єврейських іммігрантів. Він працював інженером NASA, служив у ВМС США під час Холодної війни, а згодом зробив кар'єру як винахідник та інвестор. Його статки оцінюють приблизно у 5 мільярдів доларів. Вертхайм також відомий благодійною діяльністю та підтримкою освітніх проєктів. Після покупки Luce він фактично став одним із найважливіших клієнтів Ferrari. Такі придбання ексклюзивних автомобілів можуть відкривати доступ до особливих моделей та індивідуальних програм бренду.

Яким є Ferrari Luce Вертхайма

Придбаний автомобіль має індивідуальне оформлення Tailor Made. Кузов виконаний у напівматовій фарбі Madreperla, яка залежно від освітлення змінює відтінок від зеленого до фіолетового. Салон оздоблений металізованою шкірою Le Mans кольору Perla з додатковими елементами Grigio Corvara.

Luce отримав великі колеса – 23 дюйми спереду та 24 дюйми ззаду. На них встановлені шини Michelin Pilot Sport 5 Energy Acoustic розмірністю 265/35 R23 на передній осі та 315/30 R24 на задній. Саме цей автомобіль є шасі №0 Ferrari Luce, тобто першим екземпляром моделі.

Ferrari Luce коштує значно дешевше – якщо встигнути його купити