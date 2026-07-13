Новий спортивний седан ID. Unyx 09 від Volkswagen готується до дебюту

З наближенням офіційного запуску Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю детально розкрило характеристики моделі, зазначає Carscoops. Цей седан є більшим за розмірами порівняно з ID.7 і відрізняється значно гострішим та агресивнішим зовнішнім виглядом.

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Технічні характеристики та модифікації ID. Unyx 09

Згідно з китайськими документами, покупцям будуть запропоновані два варіанти виконання електромобіля: з заднім та повним приводом. Базова модифікація отримає один електродвигун на задній осі потужністю 230 кВт (312 кінських сил). Водночас повнопривідний варіант додатково оснащується переднім двигуном на 140 кВт (190 к.с.).

Загальна максимальна потужність двомоторної версії становить 370 кВт (503 кінських сил). Максимальна швидкість обох модифікацій обмежена на позначці 200 км/год. Новинка комплектуватиметься літій-залізо-фосфатним акумулятором від компанії CATL. Оскільки силові агрегати седана є спільними з кросовером ID. Unyx 08, очікується, що ID. Unyx 09 отримає варіанти батарей ємністю 82 та 95 кВт-год.

Особливості дизайну та габарити кузова

Електромобіль має грізну передню частину з розділеними фарами та витонченим дизайном у стилі "акулячого носа". Спортивність моделі підкреслюють чорні передні стійки, мускулистий кузов, плавна похила лінія даху та панорамний скляний дах. Volkswagen ID. Unyx 09 комплектується колесами діаметром 20 або 21 дюйм. Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, посередині яких встановлено червоний логотип Volkswagen, а також широкий багажник і чорний бампер із вбудованим дифузором.

Габаритні седана вражають. Довжина становить 5081 мм, ширина – 1980 мм, висота – від 1509 до 1526 мм, а колісна база – 3030 мм. Споряджена маса становить 2207 або 2307 кілограмів залежно від виконання. Таким чином, новий седан виявився на 119 міліметрів довшим за ID.7, а його колісна база більша на 64 міліметри.

Які інші нові моделі презентував Volkswagen в Китаї?