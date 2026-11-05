Пів мільйона літрів отрути для двигуна: це виробництво оминали навіть шахеди

Як повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, тіньовий бізнес організували директори трьох місцевих компаній, причому одна з них навіть мала офіційну ліцензію на роздрібну торгівлю.

Своє кустарне виробництво махінатори розгорнули у приміському селі, орендувавши для цього інфраструктуру справжньої нафтобази.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Обов'язки розподілили рівномірно

Двоє спільників повністю контролювали технологічний процес варіння бодяги, а третій відповідав за збут через підконтрольні станції та відмивання грошей. Сировину систематично завозили на склад, перекачували в резервуари та за допомогою звичайних електричних насосів бовтали так зване пальне.

Щоб збільшити об'єми готової продукції, до суміші щедро лили рідкі вуглеводні та агресивні хімічні присадки. Для сучасних автомобільних двигунів та паливної апаратури така гримуча суміш має абсолютно руйнівні наслідки, що неминуче призводять до дорогого ремонту.

Нелегальна нафтобаза на Прикарпатті через мережу АЗС труїла двигуни автівок усіх форм власності фальсифікованим пальним. Фото: з матеріалів слідства

У той час, коли ворожі шахеди полюють навіть за маленькими об'єктами критичної інфраструктури, у т.ч. за автозаправними станціями та місцями зберігання пального, жодної атаки на нелегальне виробництво з ознаками конкретно завданих ресурсних збитків техніці українських власників не здійснено – мабуть, росіяни лояльні до тих, хто шкодить економіці України та її громадянам.

Мільйонні збитки та суд

Легалізовували цей сурогат через фіктивні документи від підприємств, які насправді нічого не постачали. Готову отруту везли на орендовані заправки біля Івано-Франківська, де водії купували її, свято вірячи, що заливають преміальний дизель чи бензин.

Під час масштабних обшуків слідчі вилучили фальсифікату на понад 33 мільйони гривень. Експертиза вже офіційно підтвердила, що вся ця рідина не має нічого спільного з державними стандартами якості.

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Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Усім трьом фігурантам загрожує серйозна відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а одному з них ще й за легалізацію злочинних доходів.

Непоодинокі випадки на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали, що подібні історії з відвертою підробкою пального регулярно трапляються й в інших регіонах. Зокрема, на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних АЗС, де замість А-95 водіям лили підфарбовану бодягу з чотирьох нелегальних нафтобаз.

А на Буковині місцева жителька майже рік продавала водіям фальсифікований дизель за ціною, значно нижчою за середньоринкову. Тоді сумнівну рідину спокійно відпускали через звичайну паливороздавальну колонку, поки схему не прикрили детективи БЕБ.