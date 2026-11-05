Пол миллиона литров яда для двигателя: это производство обходили даже шахеды

Как сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, теневой бизнес организовали директора трех местных компаний, причем одна из них даже имела официальную лицензию на розничную торговлю.

Свое кустарное производство махинаторы развернули в пригородном селе, арендовав для этого инфраструктуру подлинной нефтебазы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

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Обязанности распределили равномерно

Двое сообщников полностью контролировали технологический процесс варки бодяги, а третий отвечал за сбыт через подконтрольные станции и отмывание денег. Сырье систематически завозили на склад, перекачивали в резервуары и с помощью обычных электрических насосов болтали так называемое горючее.

Чтобы увеличить объемы готовой продукции, в смесь щедро лили жидкие углеводороды и агрессивные химические присадки. Для современных автомобильных двигателей и топливной аппаратуры такая гремучая смесь имеет абсолютно разрушительные последствия, которые неизбежно приводят к дорогостоящему ремонту.

Нелегальная нефтебаза на Прикарпатье через сеть АЗС травила двигатели автомобилей всех форм собственности фальсифицированным горючим. Фото: из материалов следствия

В то время когда вражеские шахеды охотятся даже за маленькими объектами критической инфраструктуры, в т.ч. за автозаправочными станциями и местами хранения горючего, никакой атаки на нелегальное производство с признаками конкретно нанесенного ресурсного ущерба технике украинских владельцев не осуществлено – пожалуй, россияне лояльны к тем, кто вредит экономике Украины и ее гражданам.

Миллионный ущерб и суд

Легализовывали этот суррогат из-за фиктивных документов от предприятий, которые на самом деле ничего не поставляли. Готовый яд везли на арендованные заправки возле Ивано-Франковска, где водители покупали ее, свято веря, что заливают премиальный дизель или бензин.

Во время масштабных обысков следователи изъяли фальсификата более чем на 33 миллиона гривен. Экспертиза официально подтвердила, что вся эта жидкость не имеет ничего общего с государственными стандартами качества.

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Расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Всем трем фигурантам грозит серьезная ответственность за незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, а одному из них еще и за легализацию преступных доходов.

Нередкие случаи на рынке

Напомним, ранее мы писали, что подобные истории с откровенным подлогом топлива регулярно случаются и в других регионах. В частности, в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных АЗС, где вместо А-95 водителям лили подкрашенную бодягу из четырех нелегальных нефтебаз.

А на Буковине местная жительница почти год продавала водителям фальсифицированный дизель. по цене, значительно ниже среднерыночной. Тогда сомнительную жидкость спокойно отпускали через обычную топливораздаточную колонку, пока схему не прикрыли детективы БЭБ.