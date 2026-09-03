Радикальні зміни: популярний BMW i4 перетворять на справжнє купе або кабріолет

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на інсайдерів із BMW BLOG, життєвий цикл нинішнього п'ятидверного BMW i4 Gran Coupe добігає кінця. Залежно від ринку, модель відправлять на пенсію наприкінці цього року або на початку 2027-го. Її місце як головного електричного гравця у цьому класі займе новий седан i3.

Для водіїв це означає перехід на абсолютно нові технології платформи Neue Klasse. Майбутній i3 отримає найефективніші електродвигуни бренду та нові циліндричні акумулятори. Їхня щільність енергії на 20% вища, що на практиці дасть суттєвий приріст запасу ходу – заряджати авто доведеться рідше, а проїхати на одному заряді можна буде значно більше.

Нове життя для i4: купе та кабріолет

Сама ж назва "i4" не піде в архів. Баварці вирішили повернути їй класичний спортивний дух. Оскільки виробництво бензинових Z4 та 8-Series вже завершено, компанії потрібні емоційні авто. Тому i4 відродиться як повністю електричне дводверне купе та кабріолет.

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Цікаво, що версія з відкидним дахом може з'явитися навіть раніше – шпигуни вже помітили на тестах прототип чотиримісного електричного кабріолета з м'яким верхом. Очікується, що обидві новинки дебютують у 2028 році.

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