Радикальные изменения: популярный BMW i4 превратят в настоящее купе или кабриолет

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на инсайдеров из BMW BLOG, жизненный цикл нынешнего пятидверного BMW i4 Gran Coupe подходит к концу. В зависимости от рынка модель отправят на пенсию в конце этого года или в начале 2027-го. Ее место как главного электрического игрока в этом классе займет новый седан i3.

Для водителей это означает переход на совершенно новые технологии платформы Neue Klasse. Будущий i3 получит самые эффективные электродвигатели бренда и новые цилиндрические аккумуляторы. Их плотность энергии на 20% выше, что на практике даст существенный прирост запаса хода – заряжать авто придется реже, а проехать на одном заряде можно будет гораздо больше.

Новая жизнь для i4: купе и кабриолет

Само же название "i4" не уйдет в архив. Баварцы решили вернуть ей классический спортивный дух. Поскольку производство бензиновых Z4 и 8-Series уже завершено, компании требуются эмоциональные авто. Поэтому i4 возродится как электрическое двухдверное купе и кабриолет.

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Интересно, что версия с откидной крышей может появиться даже раньше – шпионы уже заметили на тестах прототип четырехместного электрического кабриолета с мягким верхом. Ожидается, что обе новинки дебютируют в 2028 году.

Что еще готовит BMW