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Радикальные изменения: популярный BMW i4 превратят в настоящее купе или кабриолет

Баварский бренд готовится снять с производства пятидверный лифтбэк BMW i4, заменив его новым технологическим седаном i3. Однако популярное название не исчезнет: уже через несколько лет под индексом i4 будут выпускать эмоциональные двухдверные купе и кабриолеты.
Новый BMW i4 2028 станет купе и кабриолетом вместо лифтбека

ФОТО: Motor1|

Рендер нового BMW i4

Данила Северенчук
logo3 сентября, 19:10
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Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на инсайдеров из BMW BLOG, жизненный цикл нынешнего пятидверного BMW i4 Gran Coupe подходит к концу. В зависимости от рынка модель отправят на пенсию в конце этого года или в начале 2027-го. Ее место как главного электрического игрока в этом классе займет новый седан i3.

Для водителей это означает переход на совершенно новые технологии платформы Neue Klasse. Будущий i3 получит самые эффективные электродвигатели бренда и новые цилиндрические аккумуляторы. Их плотность энергии на 20% выше, что на практике даст существенный прирост запаса хода – заряжать авто придется реже, а проехать на одном заряде можно будет гораздо больше.

Новая жизнь для i4: купе и кабриолет

Само же название "i4" не уйдет в архив. Баварцы решили вернуть ей классический спортивный дух. Поскольку производство бензиновых Z4 и 8-Series уже завершено, компании требуются эмоциональные авто. Поэтому i4 возродится как электрическое двухдверное купе и кабриолет.

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Интересно, что версия с откидной крышей может появиться даже раньше – шпионы уже заметили на тестах прототип четырехместного электрического кабриолета с мягким верхом. Ожидается, что обе новинки дебютируют в 2028 году.

Что еще готовит BMW

  • Кроме легковушек, немцы активно перекраивают линейку кроссоверов. Уже в ближайшие месяцы ожидается премьера первого в истории iX4. Эта модель полностью заменит привычный бензиновый X4 – следующего поколения из ДВС просто не будет.
  • Также в планах практический электрический универсал i3 Touring на 2027 год.
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