В Польше водителей начали штрафовать за заправку дополнительного горючего прямо на АЗС

Спорить и апеллировать не стоит, поскольку фискальное наказание является законным. Основания для принятия такого решения лежат на поверхности, случаи участились во время масштабного роста цен на топливо.

Об этом пишет Авто24, полагаясь на нормативные документы Польши и редакционный мониторинг ситуации на рынке топлива этой страны.

Покупка впрок

Штраф польскими полицейскими накладывается как на местных водителей, так и на иностранных, особенно немецких и чешских, которые в последние несколько дней массово едут заправляться в Польшу, потому что там бензин и дизель дешевле благодаря правительственным программам.

Во времена мощных скачков цен такое явление довольно распространено. Особенно в зоне контрастных тарифов, как вот на примере приграничных районов Польши и Германии.

На контрастах цен двух стран

Немцы охотно едут в Польшу заправляться "про запас" по простой причине – дешевле. Перед Пасхой такое повсеместно фиксировалось в Нижнесилезском, Любушском и Западнопоморском воеводствах.

Скажем, в четверг, 2 апреля, максимальная цена 95-октанового неэтилированного бензина на польских заправках, включая НДС, составляла 6,23 злотого, а дизельного топлива с НДС – 7,65 злотого за литр.

В Германии средняя цена бензина E10 в пересчете на польские злотые составляла примерно 9,3 злотого за литр, а дизельного топлива – 10,2 злотого за литр.

Поэтому для немецкого водителя заправка на АЗС Польши относительно Германии дешевле в бензиновом сегменте на 3,07 злотого и дизельном – на 2,55 злотого на каждом литре.

Сравним с гривной

По таким условиям владелец классического автомобиля Volkswagen Golf, что имеет бак объемом 50 литров, экономит 153 и 127 злотых соответственно.

Чтобы лучше понять разницу, конвертируем это в более понятную украинским водителям валюту – 7 714 гривен экономия на заправке бака бензином и 6 403 грн на солярке.

Когда полицейский показывает "красную карточку"

Конечно, водители стремятся взять горючего с запасом – обычная практика уберечься от ценового скачка. В ход идут канистры. Вот тут и наступает "штрафной" момент.

В соответствии с Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ADR), транспортное средство или прицеп может перевозить максимум 240 литров горючего в дополнение к тому, что есть в баке.

Однако это топливо должно быть распределено как минимум по четырем канистрам, каждая из которых имеет максимальную вместимость 60 литров.

Заправщик также ответственный

Если водитель решает заправиться горючим в емкости (канистры или бутыли), не предназначенные для перевозки горючего, работник АЗС имеет право вмешаться. Он может не только запретить водителю заправляться в такую тару, но и, при необходимости, вызвать муниципальную стражу или даже полицию.

Если он этого не сделает, то в случае потом чего-то плохого он сам будет нести ответственность за то, что не принял меры.

Полицейские выпишут штраф за неподходящую тару, за сертифицированные канистры наказания не будет. Фото: Марцин Белецкий, Ярослав Якубчак, Auto Bild, Цезарь Ашкелович и др. из открытых источников

Какой штраф за неправильную перевозку топлива?

Брать "про запас" для экономии денег, хочется как можно больше. Конечно, сверх отведенного лимита в 240 литров. Вот здесь на горизонте появляются патрульные, которые внимательно следят неподалеку из своих машин, часто без опознавательной атрибутики.

Таким образом игнорирование ограничений влечет за собой финансовые санкции, что даже по европейским меркам очень высокие.

Размер штрафа слишком чувствительный:

3 000 злотых за неправильную тару, то есть 35 365 грн;

2 000 злотых за превышение разрешенного количества горючего, то есть 23 577 грн.

Немецкая таможня еще свое слово скажет

Эксперты редакции Авто24 по поводу заготовки топлива "про запас" для экономии средств прогнозируют, что скоро таможенные органы ФРГ опомнятся, потому что у них действует четкое правило: кроме топлива в баке, разрешено ввозить с бензином или дизелем только одну дополнительную резервную канистру максимальной вместимостью 20 литров.

Немцы же частенько заправляют и везут из Польши домой по две-три 20-литровые канистры.

Немецкие водители заправляют свои машины до отказа и наливают топливо в канистры. Фото: Пшемыслав Гринь, Марцин Белецкий и др. из открытых источников

Это – запас короткого хранения

Есть еще один совет от наших экспертов. Они рекомендуют не сильно накапливать запасы горючего. Это особенно касается тех, кто мало пользуется своим автомобилем, но делает запас на длительный период.

Дело в том, что купленное на европейских АЗС топливо в большинстве случаев имеет ожидаемый срок годности шесть месяцев. Нынешнее топливо содержит так называемые биокомпоненты: в случае бензина – спирт, а в случае дизеля – этиловые эфиры жирных кислот. Все эти добавки негативно влияют на срок годности топлива.

Скажем, новый бензин 95 E10 с более высоким содержанием биокомпонентов (до 10% биоэтанола) теряет свои свойства примерно через два месяца. Биоэтанол очень гигроскопичен, притягивает влагу из окружающей среды. Для двигателя это будет агрессивно.

Если уж так хочется покупать топливо для более длительного хранения, берите для таких случаев премиальное топливо. Оно содержит меньше биокомпонентов.