У Польщі водіїв почали штрафувати за заправку додаткового пального прямо на АЗС

Сперечатися та апелювати не варто, оскільки фіскальне покарання є законним. Підстави для прийняття такого рішення лежать на поверхні, випадки почастішали у час масштабного зростання цін на пальне.

Про це пише Авто24, покладаючись на нормативні документи Польщі та редакційний моніторинг ситуації на ринку пального цієї країни.

Купівля про запас

Штраф польськими поліцейськими накладається як на місцевих водіїв, так і на іноземних, особливо німецьких та чеських, котрі в останні кілька днів масово їдуть заправлятися до Польщі, бо там бензин та дизель дешевші завдяки урядовим програмам.

У часи потужних стрибків цін таке явище доволі поширене. Особливо у зоні контрастних тарифів, як от на прикладі прикордонних районів Польщі та Німеччини.

На контрастах цін двох країн

Німці охоче їдуть до Польщі заправлятися "про запас" з простої причини – дешевше. Перед Великоднем таке повсюдно фіксувалося у Нижньосілезькому, Любуському та Західнопоморському воєводствах.

Скажімо, у четвер, 2 квітня, максимальна ціна 95-октанового неетильованого бензину на польських заправках, включаючи ПДВ, становила 6,23 злотого, а дизельного пального з ПДВ – 7,65 злотого за літр.

У Німеччині середня ціна бензину E10 в перерахунку на польські злоти становила приблизно 9,3 злотого за літр, а дизельного пального – 10,2 злотого за літр.

Отож для німецького водія заправка на АЗС Польщі відносно Німеччини дешевше в бензиновому сегменті на 3,07 злотого та дизельному – на 2,55 злотого на кожному літрі.

Порівняємо з гривнею

За таких умов власник класичного автомобіля Volkswagen Golf, що має бак об'ємом 50 літрів, економить 153 та 127 злотих відповідною.

Щоб краще зрозуміти різницю, конвертуємо це в більш зрозумілу українським водіям валюту – 7 700 гривень економія на заправці бака бензином та 6 400 грн на солярці.

Коли поліцейський показує "червону картку"

Звісно, водії прагнуть взяти пального з запасом – звичайна практика уберегтися від цінового стрибка. В хід йдуть каністри. Ось тут і настає "штрафний" момент.

Відповідно до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR), транспортний засіб або причіп може перевозити максимум 240 літрів пального на додаток до того, що є в баку.

Однак це пальне має бути розподілене щонайменше по чотирьох каністрах, кожна з яких має максимальну місткість 60 літрів.

Заправник також відповідальний

Якщо водій вирішує заправитися пальним у місткості (каністри або бутлі), що не призначені для перевезення пального, працівник АЗС має право втрутитися. Він може не лише заборонити водієві заправлятися в таку тару, але й, за необхідності, викликати муніципальну варту або навіть поліцію.

Якщо він цього не зробить, то у разі чогось поганого він сам нестиме відповідальність за те, що не вжив заходів.

Поліцейські випишуть штраф за невідповідну тару, за сертифіковані каністри покарання не буде. Фото: Марцін Бєлецький, Ярослав Якубчак, Auto Bild, Цезар Ашкелович та ін. з відкритих джерел

Який штраф за неправильне перевезення пального?

Брати "про запас" задля економії грошей, хочеться як можна більше. Звісно, понад відведений ліміт у 240 літрів. Ось тут на горизонті з'являються патрульні, котрі уважно слідкують неподалік зі своїх машин, часто без пізнавальної атрибутики.

Таким чином ігнорування обмежень тягне за собою фінансові санкції, що навіть за європейськими мірками дуже високі.

Розмір штрафу надто дошкульний:

3 000 злотих за неправильну тару, тобто 35 360 грн;

2 000 злотих за перевищення дозволеної кількості пального, тобто 23 580 грн.

Німецька митниця ще своє слово скаже

Експерти редакції Авто24 з приводу заготівлі пального "про запас" задля економії коштів прогнозують, що скоро митні органи ФРН схаменуться, бо у них діє чітке правило: окрім пального в баку, дозволено ввозити з бензином чи дизелем лише одну додаткову резервну каністру максимальною місткістю 20 літрів.

Німці ж частенько заправляють і везуть з Польщі додому по дві-три 20-літрові каністри.

Німецькі водії заправляють свої машини вщерть і наливають пальне в каністри. Фото: Пшемислав Гринь, Марцін Бєлецький та ін. з відкритих джерел

Це – запас короткого зберігання

Є ще одна порада від наших експертів. Вони рекомендують не сильно накопичувати запаси пального. Це особливо стосується тих, хто мало користується своїм автомобілем, але робить запас на довготривалий період.

Річ у тому, що куплене на європейських АЗС пальне у більшості випадків має очікуваний термін придатності шість місяців. Нинішнє пальне містить так звані біокомпоненти: у випадку бензину – спирт, а у випадку дизеля – етилові ефіри жирних кислот. Всі ці добавки негативно впливають на термін придатності пального.

Скажімо, новий бензин 95 E10 з вищим вмістом біокомпонентів (до 10% біоетанолу) втрачає свої властивості приблизно через два місяці. Біоетанол дуже гігроскопічний, притягує вологу з навколишнього середовища. Для двигуна це буде агресивно.

Якщо вже таке кортить купувати пальне для тривалішого зберігання, беріть для таких випадків преміальне пальне. Воно зазвичай містить менше біокомпонентів.