Как сообщает издание La Razon Со ссылкой на исследование форума мобильности Alphabet, намерение приобрести экологический транспорт стремительно растет.

35 процентов водителей серьезно рассматривают покупку полностью электрического авто, а среди молодежи этот показатель достигает 42 процентов.

Эксперты уверены: в Европе то же самое

Хотя опрос проводился в Испании, эксперты уверены, что аналогичная ситуация наблюдается по всей Европе. Водители больше не боятся новых технологий, и 62 процента опрошенных готовы выложить за электромобиль большую сумму, чем бензиновый или дизельный аналог.

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Почти половина этих лояльных автомобилистов соглашается на доплату от 1000 до 5000 евро. Еще около 7 процентов готовы переплатить даже более 5000 евро за возможность ездить на электротяге.

Что бы сегодня покупали

Интересно, что если бы пришлось покупать машину прямо сегодня, абсолютными фаворитами стали бы гибриды. Их выбирают 40 процентов покупателей. Чистые электромобили и плагин-гибриды также набирают вес, в то время как дизельные авто оказались на самом дне рейтинга с жалкими 11 процентами симпатий.

Главный страх прошлых лет по пожароопасности батарей постепенно исчезает. Сейчас 60 процентов пользователей считают аккумуляторы и процессы зарядки абсолютно безопасными.

Что же проблематично

Единственным существенным препятствием остается инфраструктура, хотя и здесь есть прогресс. Большинство водителей уже знают по крайней мере одну доступную зарядную станцию вблизи дома или работы, что делает массовый переход на электромобильность только вопросом времени.