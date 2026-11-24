Як повідомляє видання La Razon з посиланням на дослідження форуму мобільності Alphabet, намір придбати екологічний транспорт стрімко зростає.

Наразі 35 відсотків водіїв серйозно розглядають купівлю повністю електричного авто, а серед молоді цей показник сягає 42 відсотків.

Експерти припускають: у Європі те саме

Хоча опитування проводилося в Іспанії, експерти впевнені, що аналогічна ситуація спостерігається по всій Європі. Водії більше не бояться нових технологій, і 62 відсотки опитаних готові викласти за електромобіль більшу суму, ніж за бензиновий чи дизельний аналог.

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Майже половина з цих лояльних автомобілістів погоджується на доплату від 1000 до 5000 євро. Ще близько 7 відсотків готові переплатити навіть понад 5000 євро за можливість їздити на електротязі.

Що сьогодні купували б

Цікаво, що якби довелося купувати машину прямо сьогодні, абсолютними фаворитами стали б гібриди. Їх обирають 40 відсотків покупців. Чисті електромобілі та плагін-гібриди також набирають вагу, тоді як дизельні авто опинилися на самому дні рейтингу з жалюгідними 11 відсотками симпатій.

Головний страх минулих років щодо пожежонебезпеки батарей поступово зникає. Зараз 60 відсотків користувачів вважають акумулятори та процеси заряджання абсолютно безпечними.

Що все-таки проблематично

Єдиною суттєвою перепоною залишається інфраструктура, хоча й тут є прогрес. Більшість водіїв уже знають принаймні одну доступну зарядну станцію поблизу дому чи роботи, що робить масовий перехід на електромобільність лише питанням часу.