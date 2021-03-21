Невтішний крок назад, – Байден засудив рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції

Джо Байден заявив, що занепокоєний рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про заборону домашнього насильства. За його словами, гендерне насильство зачіпає кожну країну світу.
Джерело:пресслужба Білого дому
Президент США зазначив, що сьогодні суспільство має працювати над зміцненням та відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства над жінками.
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Він наголосив, що не потрібно відкидати договори, які спрямовані на захист жінок і притягнення до відповідальності винних.
Це невтішний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства проти жінок у всьому світі,
– зазначив Джо Байден.
Глава Штатів закликав робити все для того, щоб створити суспільство, у якому жінки зможуть жити вільно від насильства.Зверніть увагу! У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію. Документ покликаний запобігти та протидіяти насильству проти жінок та домашньому насильству.
За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств.
Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку 2021 року у країні вбито 77 жінок, 2020 року – щонайменше 409.
Що таке Стамбульська конвенція?Стамбульська конвенція – це міжнародний юридичний обов’язковий акт, який охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінок.
Угоду підписали 46 країн світу і Євросоюз. Водночас ратифікували документ понад 30 країн. Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала її.