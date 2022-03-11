Безкоштовна психологічна допомога: як працює платформа "Розкажи мені"

27 лютого почала працювати платформа психологічної допомоги "Розкажи мені". Вона є безкоштовною та працює цілодобово.

За два тижні війни безкоштовні онлайн-консультації психологів і психотерапевтів отримали вже понад 2 тисячі українців.

До теми Синдром провини вцілілого: чому виникає та що робити

Психологи зізнаються, що по допомогу звертаються дорослі, підлітки та батьки. Зокрема, для дітей створили ілюстровану терапевтичну казку, яка допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом.

За цей час до платформи приєдналися 250 нових фахівців. Загалом їх уже 550. Кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги зросла до 35 тисяч.

Як отримати безкоштовну психологічну допомогу

Щоб отримати допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua Далі за вашим запитом модератори платформи підберуть спеціаліста і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно у режимі онлайн.

Також, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного університету ім. Богомольця й фахівцями проєкту "Друг" розробили Бот першої психологічної допомоги.



Як допомогти організму пережити виснаження / Інфографіка 24 каналу

Вас може зацікавити відео – Як Путін впливає на Лукашенка – Латушко