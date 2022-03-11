Безкоштовна психологічна допомога: як працює платформа "Розкажи мені"
Джерело:Офіс Президента
27 лютого почала працювати платформа психологічної допомоги "Розкажи мені". Вона є безкоштовною та працює цілодобово.
За два тижні війни безкоштовні онлайн-консультації психологів і психотерапевтів отримали вже понад 2 тисячі українців.
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Психологи зізнаються, що по допомогу звертаються дорослі, підлітки та батьки. Зокрема, для дітей створили ілюстровану терапевтичну казку, яка допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом.
За цей час до платформи приєдналися 250 нових фахівців. Загалом їх уже 550. Кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги зросла до 35 тисяч.
Як отримати безкоштовну психологічну допомогу
- Щоб отримати допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua
- Далі за вашим запитом модератори платформи підберуть спеціаліста і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно у режимі онлайн.
Також, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного університету ім. Богомольця й фахівцями проєкту "Друг" розробили Бот першої психологічної допомоги.
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