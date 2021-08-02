Росіянин Безлєр постане перед судом за катування й убивство українського міліціонера

Російського бойовика Безлєра судитимуть в Україні. Йому інкримінують катування та вбивство українського офіцера Олексія Кудрявцева у Горлівці в липні 2014 року. Матеріали справи слідчі передали до суду.

Безлєр є громадянином Росії, який воював за бойовиків на сході України. Себе він називав членом армії "ДНР".

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Деталі досудового розслідування

У червні 2014 року бойовик був причетним до викрадення, катування і вбивства проукраїнського підприємця у Горлівці.

А в липні 2014 році катував українського добровольця Олексія Кудрявцева, який проходив службу у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Артемівськ”.

Безлєр і його прибічники влаштували допит українцю, а відео наступного дня виклали в інтернет. Наприкінці відео бойовик пригрозив, що знищуватиме і далі українських військових, як зробив це з Кудрявцевим.

Слідство встановило, що міліціонера жорстоко катували, після чого розстріляли.

Що загрожує бойовику

За організацію та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та умисне вбивство бойовику загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про загиблого міліціонера

Джерело: "Книга пам'яті жертв війни"