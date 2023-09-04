У Рівному в лікарні помер 10-річний хлопчик: нові подробиці трагедії

У Рівному в лікарні 11 серпня помер 10-річний хлопчик, який отримав травму голови після того, як на нього впала штанга. Дитині лікарі ввели укол з невідомим препаратом, йому стало зле і невдовзі він впав у кому.

Крім того, самі лікарі запевняли батьків, що з дитиною буцімто все гаразд і особливих проблем вона не має. Тепер батьки звинувачують лікарів у смерті їхньої дитини.

До теми Дали "Нурофен" і сказали, що все добре: у Рівному помер хлопчик, батьки звинувачують лікарів

Що трапилося з хлопчиком

За попередніми даними, 7 серпня 10-річний Богдан Скиданчук разом із молодшим братом вирушили погостювати до бабусі. Там у гаражі старші брати обладнали собі невелику спортивну залу, де був розташований верстат зі штангою.

Хлопчик вирішив спробувати підняти штангу, але не розрахував сил і упав на бетонну підлогу, вдарившися головою. До того ж на нього самого впала штанга, а з носа пішла кров.

Зрештою батько Богдана відвіз його до Центральної міської лікарні Рівного. За словами хрещеної хлопчика Олени Берестової, у приймальному відділенні дитину оглянули, зробили комп'ютерну томографію, а лікар зашив розсічену губу.

Згадом нейрохірург, який лікував дитину, переглянув результати й сказав, що буцімто є незначний перелом черепа. Він підкреслив, що у таких випадках операцію не роблять, а ось обличчям треба буде займатися, оскільки в хлопчика виявили переломи лицевих кісток та носа.

Поки батьки Богдана їздили по речі хрещена залишилася з ним. Тоді вона помітила дивну особливість, яка виникла у її хрещеника.

Я звернула увагу, що ліва рука в нього не слухається. Коли прийшла мама, то попросила його підняти ліву руку, але він сказав, що вона не слухається його,

– сказала Берестова.

Після цього лікарі ще кілька разів оглянули дитину, і забрали з відділення нейрохірургії, давши про всяк випадок протинабряковий укол. Після введення препарату у хлопця на обличчі з'явилися плями, а також у нього виникла нудота.

"Хлопчик скаржився на головний біль. Медсестра сказала дати "Нурофен". Через деякий час він знову поскаржився на біль у голові, на посту у відділенні знову порадили дати цей препарат. Але весь час він був при тямі, розмовляв, сам просився до туалету. Увечері, коли брат привіз суп, навіть жартував", – наголосила хрещена Богдана.

Вже пізно ввечері дитині знову стало зле. Тому медсестри запитали, чи є "Димедрол", а оскільки ампул не виявилося, то вони сказали, що зроблять укол своїми ліки.

Усі препарати у шприци набирають у маніпуляційній. Медсестра прийшла вже з наповненим шприцом і ввела щось у вену. А за кілька хвилин Богдан почав кричати, так йому було боляче. Медсестри знову щось вкололи, що саме – не сказали. Після цього Богдан став нервовим, а медсестри тримали його за руки й казали, що він мусить заснути,

– розповіла жінка.

Зрештою дитина затихла, але мама звернула увагу, що дихання стало іншим, а на шиї та обличчі з'явилися червоні плями. Згодом хлопчик глибоко зітхнув і затих, почав синіти, а язик був дуже набряклим.

Мати благала врятувати дитину

Мати Богдана вибігла в коридор і почала кричати, щоб щось зробили. Вона зазначала, що це могла бути алергія. Медсестри бігали, потім на каталці відвезли Богдана до реанімаційної палати, під'єднали до апарату ШВЛ і знову повезли на КТ.

До лікарні згодом приїхав батько і хрещена хлопчика. Вони запитували мобільний лікаря, але ніхто не давав його. Тоді батько сам знайшов номер хірурга Сергія Підлісного, який після дзвінка разом із завідувачем відділення нейрохірургії Миколою Тимощуком приїхали до лікарні.

"Напередодні, приблизно за 12 годин до цього, ми зустріли Підлісного і запитали його, як стан Богдана. Він сказав, що у Богдана все гаразд, загрози життю немає, треба лише дочекатися четверга, зробити МРТ. Коли він приїхав, ми запитали, що ви нас заспокоювали, що все добре. А згодом, після того, як ми сказали, що дитині щось вкололи, лікарі почали кричати, мовляв, чого ви причепилися до цього уколу, у вас дитина вмирає, треба її рятувати", – розповіла хрещена хлопчика.

Після цього батьки дали згоду на трепанацію черепа, і Богдана вранці в середу, 9 серпня, забрали на операцію.

Батьки Богдана хочуть покарати винних за смерть дитини

Рідні сиділи в коридорі та чекали, коли до них хтось вийде, однак ніхто з лікарів так і не підійшов. Тоді мама хлопчика зайшла до відділення, де їй повідомили, що стан сина дуже тяжкий.

Вже 10 серпня лікар-реаніматолог Андрій Гірак сказав мамі Богдана, що мозок сина мертвий і запропонував дати згоду на забір органів. Це вразило маму хлопчика. Таке ж повторилося й через день.

Через день, 11 серпня, близько 17-ї години Богдан помер. Перед цим двічі у нього падав тиск, лікарі повертали його до життя, але втретє вже не врятували.

Хрещена мати розповідає, що після того, як дитина впала в кому, лікар уникав їх. А інші лікарі намагалися йти через інший вихід із відділення, щоб не стикатися з рідними дитини, яка помирала.

Рідні вважають, що хлопчик загинув через укол, який викликав у нього сильну алергію, набряк та смерть. Медики не хотіли говорити, що саме вкололи хлопчику, але після того, як рідні стали наполягати, ті відповіли, що це препарат "Сибазон".

Наразі рідні загиблої дитини подали заяву до поліції й хочуть, щоб винних було покарано. Мама Богдана час від часу приходить до лікарні з портретом сина, стає в коридорі. За цей час головний лікар жодного разу не зустрівся із сім'єю і не перепросив за трагедію.

Заступник головного лікаря казав, що всі діяли винятково за протоколом, зазначивши, що хлопчик надійшов до медзакладу із черепно-мозковою травмою, переломом лицевого черепа, і забиттям головного мозку. Наразі медики чекають на результати експертизи, після якої буде створено комісію, яка розбиратиметься, правильно чи неправильно діяли лікарі.

Поліція Рівненщини також розпочала досудове розслідування за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Винним загрожує до трьох років позбавлення волі.