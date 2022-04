У бомбосховищі Харкова презентували книгу "Баю, бляха, бай" Мансбаха у перекладі Сергія Жадана

У бомбосховищі Харкова відбулась перша з початку повномасштабної війни презентація книги. Йдеться про "Баю, бляха, бай" американського письменника Адама Мансбаха у перекладі Сергія Жадана.

Разом з нею гурт "Село і люди" представив однойменну пісню за мотивами книги. "Баю, бляха, бай" мала вийти друком у лютому, у харківському видавництві Vivat.

Перша за час повномасштабної війни презентація книги

Книгу Адама Мансбаха "Баю, бляха, бай" переклав український письменник Сергій Жадан. Під час роботи над текстом він надихнувся і створив за мотивами книги однойменну пісню. Презентацію та виступ гурту з музичною композицією транслювали наживо на сторінці видавництва Vivat, під час чого збирали гроші на потреби української армії.

Мені подобається, що ця презентація відбувається у Харкові. Нехай навіть у підвалі, але все одно – це наш український Харків, наше літературне життя. Ми потім вийдемо з підвалів у книгарні і палаци спорту, де будемо збирати мільйонні натовпи читачів,

– поділився Жадан.

Український музикант та письменник розповів, що переклав книгу ще до війни. Вона мала вийти друком у лютому, і через повномасштабне вторгнення Росії видання трохи відтермінувалось. Жадан пояснив, що текст книжки – іронічний, позитивний, для тих, хто вміє посміятись з себе та обставин.

Що відомо про книгу "Баю, бляха, бай"

Дитяча книга для батьків. Стала бестселером №1 на майданчику Amazon за місяць до її виходу з друку у 2011 році. Мансбах написав її під приводом того, що його донька іноді не могла заснути протягом чотирьох годин, і це дуже дратувало письменника. Книга розійшлась мільйонними тиражами, ставши світовим бестселером.

До слова, після 24 лютого 2022 року Адам Мансбах виступив на підтримку України і долучився до культурного бану Росії спільно з іншими закордонними письменниками. Автор опублікував обкладинку своєї книги з оригінальною назвою Go Fuck to Sleep з оновленим слоганом – Go Fuck Yourself, Putin.

Генеральна директорка видавництва Vivat зазначила, що перша книжкова презентація під час війни повинна показати усьому світу нескореність українців, які навіть у таких умовах здатні організовувати презентації книг. "Нація, яка читає книжки, неодмінно переможе націю, яка дивиться телевізор", – додала вона.

Презентація книги "Баю, бляха, бай" у харківському бомбосховищі / Фото Сергій Бобок

