Чи буде кримінальна відповідальність за купівлю COVID-сертифіката: пояснення поліції

За купівлю підробленого сертифікату про вакцинацію в Україні не притягують до відповідальності. Проте, як пояснили у поліції, зовсім інша ситуація – коли фальсифікований документ використовують. Такий проступок вже карається законом.

Про таку відмінність пояснила прессекретарка глави Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зауважила, що власника підробленого сертифікату про щеплення не каратимуть, якщо він ним не користуватиметься.

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Сама наявність підробленого документа в людини ще не є кримінальним проступком. Але, коли вона його використає, сам факт використання вже передбачений у Кримінальному кодексі,

– зазначила Рева.

Поліція може з'ясувати, чи використовували підроблений сертифікат

Правоохоронці наголосили, що можуть з'ясувати, чи використовувався сертифікат. Робитимуть це з допомогою цифрових слідів, які залишаються після зчитування QR-коду.

Яка відповідальність зараз за підроблені "коронавірусні" документи

за фіктивну вакцинацію з внесенням даних в реєстр лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт;

за використання підробленого сертифіката – до 2 років ув'язнення.

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Ляшко розповів про "ковідну амністію"

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про ідею з так званою "ковідною амністією". Вона дозволить отримати щеплення проти коронавірусу тим людям, які купили сертифікат. Поліція теж пропонувала добровільно повідомляти про свій проступок.