"Була пампушкою": спортсменка розповіла, як "таємну дружину" Путіна вигнали зі спортзалу
Джерело:9 TV
Олімпійська чемпіонка-2004 Аліну Кабаєву, яку ЗМІ називають дружиною і матір'ю дітей Володимира Путіна, вигнали зі спортзалу. Сталося це ще на початку її кар'єри.
Як сказала колишня російська гімнастка Венера Заріпова, Кабаєва зіткнулася з жорстким неприйняттям з боку тренерки.
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Заріпова розповіла, що головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова вигнала Аліну Кабаєву з першого тренування. Причиною стала вага спортсменки. За словами Заріпової, Кабаєва була "така пампушка, повненька".
А ти хто така, геть звідси!,
– завелася Вінер.
Тоді "таємна дружина" Путіна перелякалася і розплакалася, але Заріпова заспокоїла її.
За версією колишньої російської гімнастки, діалог із Вінер був таким:
Заріпова: "Минуло кілька годин, знову заводжу Аліну до залу: "Давай, показуй, що вмієш".
Вінер: "Твоя протеже?".
З.: "Донька Марата Кабаєва, футболіста Пахтакора".
В.: "У кого тренується?".
З.: "Ні в кого".
В.: "Не бреши".
З.: "Ні, чесно".
В.: "Скажи татові, нехай віддасть її Малкіній, в "Трудові резерви".
Ось так вони познайомилися, Ірина Вінер та Аліна Кабаєва,
– розповіла Заріпова.
Зауважимо, що у 2013 році Володимир і Людмила Путіни оголосили про розлучення після 30 років шлюбу. Новою, таємною, дружиною Путіна, ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, яка, за даними медіа, народила йому двох синів і доньку. Очільник Кремля і спортсменка це спростовують.