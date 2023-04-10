Пів Міноборони могло потрапити в полон, – Резніков про бункер відомства в Гостомелі
Джерело:"УП"
Олексій Резніков розповів про 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. За словами міністра, йому зателефонував Валерій Залужний та сказав: "Олексій Юрійович, вони напали".
Міністр пригадав, що вони до того все прораховували. Тому однієї фрази йому вистачило, щоб зрозуміти, що це реальний напад.
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Міністр оборони тоді сказав Залужному, що за 20 хвилин буде.
Що відомо про бункер Міноборони в Гостомелі
Олексій Резніков розповів, що за протоколом безпеки, він мав разом із керівництвом Міноборони їхати в Гостомель. Там вони мали перебувати у захищеному командному пункті Міністерства оборони України.
ЗКП (Запасний командний пункт – 24 Канал), який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні,
– розповів Олексій Резніков.
За його словами, замість того, щоб їхати в Гостомель, вони розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони.
"Слава Богу, їх вистачає в Києві", – зауважив міністр.
Він також додав, що фінансистів скомандував вивезти за межі Києва. Це зробили для того, щоб вони були в більш-менш безпечному місці й могли надалі працювати на Міноборони.
Що розповів Резніков про перші години вторгнення
- Олексій Резніков пригадав, що, коли вдосвіта приїхав до Міністерства оборони України, то всі хлопці на постах вже були в бронежилетах, шоломах, з автоматами та ріжками. Тобто по повній бойовій вдягнуті. Хоча до того чергові там стояли тільки в формі.
- Міністр розповів, що тоді миттєво почали рости мішки, з яких робили укріплення та бойові позиції.
- Очільник Міноборони пригадав, що у кабінеті Залужного приймали доповіді відповідних командирів з різних напрямків: що відбувається, де та на якому напрямку. Після цього відразу командирам давали відповідну реакцію.
- За словами Резнікова, якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка артилерії, то Головнокомандувач ЗСУ телефонував тому, хто відповідає за артилерію. Він запитував, чи вони можуть нанести ураження. У відповідь чув: "Так, скомунікуй". Міністр підсумував, що йшло реальне живе керування військами.