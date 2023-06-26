"Монстр діє проти свого творця": європейські міністри вперше відреагували на бунт Пригожина

26 червня у Люксембурзі зустрічаються міністри закордонних справ Євросоюзу, аби підготуватися до саміту ЄС. Одним із ключових питань залишається війна в Україні.

Крім того, очільники закордонних відомств вже відреагували на військовий заколот Пригожина. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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ЄС стежить за ситуацією в Росії

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на заколот у Росії. Він зазначив, що ЄС пильно стежить за ситуацією в Росії, оскільки російська військова система дає тріщину.

Найважливіший висновок полягає в тому, що Путін і монстр, якого створив Путін під своїм прапором розпочали війну проти України. А зараз монстр бореться з ним (Путіним – 24 Канал). Монстр діє проти свого творця,

– сказав Жозеп Боррель журналістам.

Загалом міністри закордонних справ держав-членів ЄС заявили, що заколот – це внутрішня справа в Росії, проте усі уважно стежать за ситуацією. Зокрема, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем вважає, що ще зарано давати прогнози, проте вже очевидно, що заколот вплине на безпеку Європи.

"Дуже складно зчитувати те, що відбувається в Росії, і це пов'язано з тим, що Росія явно програє війну проти України. Це безперечно. Ми дуже твердо переконані з боку шведського головування, що ми повинні стояти на боці України, і саме тому сьогоднішнє засідання Ради є дуже своєчасним", – сказав шведський міністр напередодні засідання.

Новопризначена міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що бунт Пригожина підриває імідж Путіна.

Цілком очевидно, що події вихідних матимуть подальший вплив на те, як Путіна сприймають всередині країни, а також на те, як Росію сприймають ззовні,

– пояснила міністерка журналістам.

Очільник голови Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер заявив, що через заколот у Росії, Євросоюз буде стежити за наслідками на фронті.

"Це була ситуація, яка назрівала тижнями. Ми не очікували, що події минулих вихідних розвиватимуться таким чином. Не було також гострого попередження, але зрозуміло, що ЄС повинен бути готовим до таких ситуацій у майбутньому", – розповів Брігер про бунт Пригожина.

Міністерка закордонних справ Румунії зазначила, що два дні румунський уряд був у контакті з партнерами по ЄС і союзниками по НАТО, а також із послом в Москві.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що воєнний заколот у Росії – це внутрішня боротьба за владу і Європа не буде в це втручатися. За її словами, Німеччина ще поки не може оцінити ризики, які може мати бунт Пригожина.

Дуже ясно і що знову підкреслили минулі вихідні, це жорстока агресивна війна, яка руйнує Росію, Путін руйнує свою власну країну. Ми бачимо руйнівні наслідки російської агресивної війни також і для путінської системи влади. Ми бачимо, що російське керівництво все частіше завдає ударів у відповідь по самому собі, і ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді,

– сказала німецька міністерка перед засіданням.

Данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен заявив, що бунт у Росії може вплинути на решту світу, а також на триваючу війну.

"Я вважаю, що Путін до певної міри ослаблений, і сподіваюся, що це також може вплинути на готовність решти світу обговорювати післявоєнну ситуацію в Україні", – сказав очільник МЗС Данії.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що події останніх днів у Росії повинні навчити ЄС, що росіяни цілком здатні зробити зміну режиму самостійно. За його словами, бунт може повторитися у майбутньому, проте європейським колегам варто зосередитися на Україні та посилити допомогу. Крім того, литовський міністр закликає підтримувати вступ України до ЄС та НАТО, оскільки небезпечно залишатись у "сірій зоні".

Росія – непередбачуваний і небезпечний сусід, це найбільша проблема. Саме звідси походить небезпека для таких країн, як моя (Литва – 24 Канал), як Україна,

– пояснив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Очільник закордонних справ Литви зазначив, що бунт Пригожина означає, що всередині панівної еліти Росії є сумніви щодо раціональності війни в Україні. Міністр також прокоментував роль самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко у цьому конфлікті:

"Я б припустив, що Лукашенко також не впевнений у своєму майбутньому, і якби він дозволив цьому концепту розвиватися природним шляхом, це могло б також означати, що його майбутнє в Білорусі також під питанням, оскільки він так сильно залежить від Кремля. І якщо Кремль більше не підтримує його, це означає, що він може, знаєте, передчасно завершити свою кар'єру".

До речі Наказ про знищення буде виконаний, – у Зеленського вражені відступом Пригожина

11-й пакет санкцій для Росії

Також сьогодні міністри закордонних справ ухвалять 11-й пакет санкцій, який був погоджений Євросоюзом минулого тижня.

Він доповнить вже чинну політику, яка спрямована на те, щоб запобігти російській агресії проти України,

– наголосив очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрем.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликає колег не зупинятися та узгоджувати новий, 12-й пакет санкцій, аби виграти війну.

Очікується, що міністри закордонних справ ухвалять новий пакет санкцій проти Ірану, аби продемонструвати солідарність і показати, що Євросоюз підтримує права людини.

3,5 мільярди доларів для Європейського фонду миру та німецькі "Гепарди"

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Рада закордонних справ ухвалила рішення про збільшення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда доларів, з якого ЄС фінансує військову підтримку України. На фоні заколоту у Росії, віцепрезидент Єврокомісії наголосив на важливості продовження підтримки.

"Зараз як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося протягом цих вихідних, показує, що перемога над Україною розхитує російську владу і впливає на її політичну систему", – сказав Боррель.

Міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Раді ЄС, заявив, що європейські партнери не втомились підтримувати Україну і допомога буде продовжуватись.

Україна перебуває в розпалі контрнаступу, і ми, звичайно, з боку ЄС хотіли б додати стільки, скільки можемо, коли йдеться про військову, фінансову, політичну, гуманітарну підтримку українського народу,

– сказав Тобіас Більстрем.

Проте, нового фінансового траншу Україні очікувати не варто, оскільки його все ще блокує Угорщина. Шведський міністр вважає, що ЄС ще зможе досягти єдності в цьому питанні.

"Моє послання (до Будапешту – 24 Канал) таке ж, як і під час шведського головування, а саме: єдність в ЄС – це те, що є справжньою силою нашої організації, і ми демонструємо це відтоді, як розпочалася війна", – наголосив Тобіас Більстрем.

За словами очільниці МЗС Румунії Лумініції Одобеску, вона закликатиме про ухвалення 8-го пакету військової допомоги для України в рамках Європейського фонду миру під час засідання міністрів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення Ради збільшити Європейський фонд миру і додала, що до кінця року Німеччина надішле ще 45 "Гепардів" до України.

Для нас важливо, щоб Росія більше не приймала європейський мирний порядок, а поважала його. Саме тому ми продовжуємо покладатися на тріаду підтримки України й підтримки європейського мирного порядку, що означає негайну допомогу, середньострокову підтримку і членство України в ЄС,

– наголосила міністерка Анналена Бербок.

Використання заморожених російських коштів

Сьогодні міністри також обговорять створення міжнародного трибуналу та використання заморожених російських коштів для відбудови України. Зокрема, Естонія розробила правову схему використання заморожених активів.

"Ми незабаром представимо цю юридичну схему, і я сподіваюся, що на європейському рівні ми також зможемо знайти рішення, як використовувати російські заморожені активи для відновлення України", – пояснив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр заявив, що Росія повинна заплатити за руйнування в Україні, тому естонський уряд вже почав використовувати заморожені кошти Росії. Очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра вважає, що потрібно зробити все, аби переконатися, що ЄС зможе допомогти оплатити збитки, завдані Росією.

Є лише одна чітка межа, яка полягає в тому, що ми ніколи не порушуватимемо закон. Це те, що відрізняє нас від росіян. Ми поважаємо національне законодавство, міжнародне право, але якщо є спосіб, який є юридично обґрунтованим, ми підтримаємо Єврокомісію,

– пояснив Вопке Гукстра.

Зауважимо, що зараз Європейська комісія розробляє план, який може залучити мільярди євро шляхом вимоги до фінансових установ, які утримують непорушені російські активи. Частину отриманих доходів планують передавати на підтримку відновлення України.