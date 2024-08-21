10 цитат, які мотивують, від відомих світових інвесторів та діячів

Аби грамотно інвестувати, важливо не лише аналізувати ринки й формувати інвестиційний портфель, а й мати достатньо сміливості, щоб вкладати кошти. Тож 24 Канал зібрав 10 мотиваційних цитат відомих інвесторів.

"Інвестиції у знання платять найкращі дивіденди"

Цей вислів належить одному з засновників Сполучених Штатів та автору Декларації Незалежності Бенджаміну Франкліну.

Франклін також відомий своїми науковими досягненнями, зокрема дослідженнями в галузі електрики. Він був провідним громадським діячем, заснував першу публічну бібліотеку та пожежну службу в Америці. Йому належить чимало відомих афоризмів і крилатих висловів. Один із найвідоміших: "Час – це гроші".

Бенджамін Франклін / Фото: Вікіпедія

"Інвестуйте в себе. Ваша кар'єра – це двигун вашого багатства"

Це цитата австралійського фінансового експерта, інвестора й автора Пола Клітероу. Він відомий своєю роботою в галузі особистих фінансів. Він здобув популярність завдяки своїм публікаціям і телевізійним програмам, де розповідав про управління грошима, інвестування та створення багатства. Клітероу – співзасновник і директором фінансової компанії "IPAC Securities Limited", яка спеціалізується на фінансовому плануванні та інвестиціях. Його книги та поради допомогли багатьом людям розібратися у фінансових питаннях і покращити своє фінансове становище.

Пол Клітероу / Фото: Omny.fm

"Скільки ви знаєте мільйонерів, які стали багатими, інвестуючи у банківські депозити? Отож бо"

Роберт Дж. Аллен – американський автор, підприємець і інвестор, відомий своїми книгами з особистих фінансів, інвестування та нерухомості. Він здобув популярність завдяки своїй книзі "Немає грошей? Немає проблем!", яка навчала, як інвестувати в нерухомість без великих початкових вкладень. Аллен також автор інших бестселерів, таких як "Створення багатства" і "Мільйонер за одну хвилину".

Роберт Дж. Аллен | Фото: Famous Mormons

"Не шукайте голку у копиці сіна. Просто купіть всю копицю сіна цілком!"

Джон С. Богл був американським інвестором, підприємцем і засновником компанії Vanguard Group, однієї з найбільших інвестиційних компаній у світі. Він відомий як піонер пасивного інвестування та творець першого індексного фонду, що дозволив інвесторам отримувати стабільний дохід з мінімальними витратами.

Джон С. Богл | Фото: Investment News

"Знайте, чим ви володієте, і знайте, чому ви цим володієте"

Цей вислів належить відомому американському інвестору Пітеру Лінчу. Він здобув широку популярність як керуючий інвестиційним фондом Fidelity Magellan Fund з 1977 по 1990 рік. Під його керівництвом фонд досяг вражаючих результатів, забезпечуючи середньорічну дохідність близько 29%, що зробило його одним із найуспішніших фондів у світі.

Пітер Лінч / Фото: Trade Brains

"Нам не потрібно бути розумнішими за інших. Ми повинні бути дисциплінованіші, ніж інші"

Автор цього вислову – Воррен Баффет, один із найвідоміших і найуспішніших інвесторів у світі, засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Berkshire Hathaway. Його часто називають "Оракулом з Омахи" за його унікальну здатність передбачати успіх компаній і вигідно інвестувати.

Баффет відомий своїм підходом до довгострокового інвестування, фокусуючись на придбанні якісних компаній із стійкими конкурентними перевагами.

"Я розповім вам, як стати багатим. Закрийте двері. Бійтеся, коли інші жадібні. Будьте жадібними, коли інші бояться"

Цей вислів теж належить Воррену Баффету. Він навчає бути готовим до інвестицій, коли ринок падає. Але також будьте готові продати все й вийти з ринку, коли він на піку.

"Широка диверсифікація потрібна тільки тоді, коли інвестор не розуміє, що він робить"

Ще одна цитата Воррена Баффета. Якщо ви тільки починаєте інвестувати й ще не дуже впевнені у своїх знаннях, краще не вкладати всі гроші в акції однієї компанії. Диверсифікуйте свій портфель, купуючи акції різних компаній та інвестиційних фондів, і спостерігайте, наскільки ваші прогнози були правильними.

Воррен Баффет / Фото: Bill & Melinda Gates Foundation

"Інвестування має нагадувати спостереження, як сохне фарба чи як росте трава. Якщо вам потрібен азарт, то візьміть 800 доларів і їдьте до Лас-Вегаса"

Американський економіст, один із найвпливовіших економістів 20-го століття Пол Самуелсон став першим американцем, який отримав Нобелівську премію з економіки в 1970 році за науковий внесок у розвиток економічної теорії. Самуелсон зробив значний внесок у багатьох галузях економіки, включаючи мікроекономіку, макроекономіку та теорію міжнародної торгівлі. Його підручник "Економіка: введення в економічну науку" став бестселером і був широко використовуваним у вищих навчальних закладах протягом багатьох років.

Пол Самуелсон / Фото: Вікіпедія

"Ризик приходить тоді, коли ви не знаєте, що робите"

Вислів американського інвестора, бізнесмена і філософа Чарлі Мангера. Він був правою рукою Воррена Баффетта і віце-головою компанії Berkshire Hathaway. Мангер відомий своїм підходом до інвестування, який поєднує глибокий аналіз компаній і ринків з прагматизмом і здоровим глуздом. Він пропагував концепцію "розумних інвестицій", яка полягає в глибокому розумінні бізнесу, в який інвестується, та уникненні ризиків, пов'язаних з незнанням.

Чарлі Мангер / Фото: CNBC