McDonald's відкрив свій 100-й ресторан в Україні

Мережа ресторанів швидкого харчування продовжує розширюватися. Протягом року McDonald’s відкрив три ресторани неподалік автобанів – у Яремчі, Олександрії та поблизу Житомира. Проте на цей раз - поблизу Києва.

У четвер, 28 грудня, мережа McDonald’s відкрила новий ресторан – розташований у Стоянці, на 20-му кілометрі після виїзду з Києва. Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає 24 Канал.

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Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць,

– йдеться у повідомленні компанії.

Зазначимо, що це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп". Адже раніше, в листопаді цього року, на ньому відкрився McDonald’s у Житомирській області.

Що відомо про новий ресторан

За словами мережі, у новому ресторані площею у 430 квадратних метрів передбачений зал на 102 місця у залі, та на 132 місця на терасі.

Для замовлення встановлені термінали самообслуговування, а на МакДрайві – модернізовані цифрові дисплеї.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 09:00 до 21:00.

Новий McDonald’s знаходиться в комплексі з автозаправною станцією та поруч із супермаркетами.В усіх закладах McDonald’s дотримуються розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

Нагадаємо, що до 24 лютого 2022 року мережа McDonaldʼs налічувала 109 ресторанів у 24 містах України. І лише 20 вересня 2022 року компанія розпочала поетапне відкриття ресторанів в Україні після закриття через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.