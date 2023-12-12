"Нова пошта" працюватиме в Італії
"Нова пошта" не збирається зупинятися навіть перед Новим роком та активно продовжує завойовувати нові країни. Тепер відділення українського поштового оператора працюватиме в Мілані.
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Виділення "Нової пошти" у Мілані працюватиме за адресою Viale Monte Nero, 72 (орієнтиром також може стати Via Augusto Anfossi, 2). Відправляти до України можна документи та посилки вагою до 100 кілограмів.
У будні відділення працюватиме з 8 до 20 години. У суботу та неділю клієнти зможуть скористатися послугами пошти з 9 ранку до 18 вечора.
Нагадаємо, активно відкривати відділення у Європі "Нова пошта" розпочала у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення росіян. Зараз компанія обслуговує клієнтів в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині. Раніше "Нова пошта" також обіцяла відкрити відділення у Парижі ще до Нового року.