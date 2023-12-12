"Новая почта" будет работать в Италии

"Новая почта" не намерена останавливаться даже перед Новым годом и активно продолжает завоевывать новые страны. Теперь отделение украинского почтового оператора будет работать в Милане.

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Выделение "Новой почты" в Милане будет работать по адресу Viale Monte Nero, 72 (ориентиром также может стать Via Augusto Anfossi, 2). Отправлять в Украину можно документы и посылки весом до 100 кг.

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В будни отделение будет работать с 8 до 20 часов. В субботу и воскресенье клиенты смогут воспользоваться услугами почты с 9 утра до 18 вечера.

Напомним, активно открывать отделение в Европе "Новая почта" начала в 2022 году во время полномасштабного вторжения россиян. В настоящее время компания обслуживает клиентов в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии. Ранее "Новая почта" также обещала открыть отделение в Париже еще до Нового года.