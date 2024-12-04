Перевищує чинний тариф майже у пʼять разів: яка реальна собівартість поїздки у метро у 2024 році

Собівартість перевезення одного пасажира в київському метро в п’ять разів вища за чинний тариф. Згідно з фінансовими звітами, витрати на обслуговування метрополітену значно перевищують доходи від продажу квитків.

Яка собівартість проїзду у київському метрополітені

Згідно зі звітом про фінансові результати, за 9 місяців роботи "Київського метрополітену" збиток склав 3 069 752 тисячі гривень, а собівартість перевезення одного пасажира становить 36,90 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Раніше колишній начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначав, що обґрунтований тариф для метро має бути понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не підвищуватиметься. Станом на сьогодні тариф у метро складає 8 гривень за одну поїздку.

Зверніть увагу! Цього року столичне метро вже перевезло понад 200 мільйонів пасажирів. У 2023 році кількість пасажирів склала близько 232 мільйонів, а в 2022 році — 162 мільйони.