Справа Бернара Арно: адвокат одного з найбагатших людей світу спростовує звинувачення
Джерело:Bloomberg
Французькі правоохоронці розслідують можливу причетність власника Louis Vuitton Бернара Арно до відмивання грошей. Адвокат мільярдера запевняє, що жодних порушень не було.
У чому звинувачують Арно
Правоохоронці вивчають документи щодо придбання кількох об'єктів на курорті Куршевель. Є ймовірність, що Арно придбав їх через посередництво росіянина Нікалая Саркісова, аби приховати походження грошей та власність об'єктів.
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Саркісов вже встрягав у скандали із Саркозі, коли експрезидент Франції платив його компанії за незрозумілі "послуги". Згідно з розслідуванням, об'єкти у Куршевелі обійшлися Арно у 20 мільйонів доларів, а сам Саркісов заробив 2 мільйони доларів як посередник.
Відповідь адвоката
Адвокат Жаклін Лаффон, яка представляє інтереси Бернара Арно, відкидає усі звинувачення паризької прокуратури. Вона заявила, що підозри щодо мільярдера у відмиванні грошей "абсурдні та безпідставні".
Операція, яка була проведена з метою розширення готелю Cheval Blanc в Куршевелі, добре відома і була здійснена з дотриманням законів,
– заявила Лаффон.
На її думку, сам факт, що Арно, який збудував одну з найбільших компаній у світі та є одним з найбагатших людей на планеті, відмиватиме гроші на розширенні готелю, виглядає смішно. Паризька прокуратура наразі від коментарів утримується.
Скільки грошей в Бернара Арно
- Forbes оцінює статки Арно та його сім'ї у 188,8 мільярда доларів. Це робить його найбагатшою людиною в Європі, у світі він поступається лише Ілону Маску.
- Ринкова капіталізація LVMH зараз перебуває на рівні майже 355 мільярдів доларів.