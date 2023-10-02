В чем обвиняют Арно

Правоохранители изучают документы по приобретению нескольких объектов на курорте Куршевель. Есть вероятность, что Арно приобрел их через посредство россиянина Николая Саркисова, чтобы скрыть происхождение денег и собственность объектов.

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Саркисов уже встревал в скандалы с Саркози, когда экс-президент Франции платил его компании за непонятные "услуги". Согласно расследованию, объекты в Куршевеле обошлись Арно в 20 миллионов долларов, а сам Саркисов заработал 2 миллиона долларов как посредник.

Ответ адвоката

Адвокат Жаклин Лаффон, представляющая интересы Бернара Арно, отвергает все обвинения парижской прокуратуры. Она заявила, что подозрения в миллиардере в отмывании денег "абсурдны и безосновательны".

Операция, проведенная с целью расширения отеля Cheval Blanc в Куршевеле, хорошо известна и была осуществлена с соблюдением законов,

– заявила Лаффон.

По ее мнению, сам факт, что Арно, построивший одну из крупнейших компаний в мире и являющийся одним из самых богатых людей на планете, будет отмывать деньги на расширении гостиницы, выглядит смешно. Парижская прокуратура от комментариев воздерживается.

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