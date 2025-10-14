Airbus відкриває додаткові складальні лінії в США та Китаї, щоб збільшити виробництво літаків A320neo. Нові потужності розташовані поруч із існуючими заводами в Мобілі (Алабама) та Тяньцзіні (Китай).

Лінія в США почала роботу 13 жовтня, повідомляє Reuters та Air Data News, передає 24 Канал.

За словами Флорана Масу ді Лабакера, виконавчого віцепрезидента Airbus з операційної діяльності, запуск нових ліній є ключовим етапом стратегії компанії щодо збільшення темпів виробництва A320neo.

Скільки літаків планує виробляти Airbus?

За даними Bloomberg, Airbus планує до 2027 року виробляти до 75 літаків на місяць.

Початково компанія ставила за мету подвоїти виробництво лайнерів цього сімейства – з 40 до 75 одиниць на місяць до 2025 року. Проте через проблеми у ланцюжках поставок терміни реалізації плану було перенесено на два роки.

Наразі портфель замовлень Airbus включає 7,1 тисяч літаків A320neo, з яких понад 75% замовлень припадає на найбільшу модель A321neo.

Зауважимо, що розширення виробничих потужностей в США та Китаї відбувається на фоні напружених торгових відносин між цими країнами. Airbus прагне зберегти нейтралітет і уникнути політичних ускладнень, одночасно зміцнюючи свою присутність на двох найбільших ринках літаків.