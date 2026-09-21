Алкоголь і сигарети хочуть взяти під контроль: бізнес просить відкласти рішення

Представники бізнесу закликають Верховну Раду не затягувати з рішенням щодо перенесення запуску системи еАкцизу. Вони наполягають, що ринку потрібен додатковий час для технічної та організаційної підготовки до нових правил.

Що хоче змінити бізнес

Нововведення еАкциз має зупинити тіньовий ринок алкоголю й тютюну в Україні. Проте зараз бізнес наполягає, що рішення потрібно відкласти – асоціації закликають парламент включити до порядку денного законопроєкт №15532 та якнайшвидше його ухвалити, пише ЄБА.

Документ передбачає перенесення запуску електронної системи простежуваності обігу:

алкогольних напоїв;

тютюнових виробів;

рідин для електронних сигарет.

Якщо законопроєкт підтримають, новою датою запуску стане 1 липня 2027 року. Наразі представники бізнесу вважають такий термін необхідним, щоб учасники ринку могли нормально підготуватися до переходу на нову систему.

Які ризики є для бізнесу

Запуск еАкцизу зачепить не лише виробників продукції. Нові правила стосуватимуться фактично всього ланцюга постачання – від виготовлення та імпорту товарів до їхньої доставки, оптового продажу та потрапляння на полиці магазинів.

У ЄБА кажуть, що перед запуском бізнесу потрібно буде виконати цілу низку технічних та організаційних завдань:

Інтегрувати корпоративні ІТ-системи з еАкцизом; Перебудувати окремі виробничі та логістичні процеси; Навчити працівників; Протестувати рух продукції на всіх етапах; Забезпечити стабільну роботу державних компонентів системи.

За оцінкою представників ринку, недостатній час на підготовку може створити проблеми не лише для окремих компаній, а й для постачання легальної продукції загалом.

Йдеться, зокрема, про ризики перебоїв у виробництві, логістиці та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Крім того, невизначеність із датою запуску ускладнює бізнесу планування закупівель та інших операційних процесів.

У зв’язку із затримкою прийняття законопроєкту №15532 та, як наслідок, неможливістю бізнесу планувати свою діяльність та придбавати марки акцизного податку на листопад 2026 року, за підрахунками представників лише тютюнової галузі Державний бюджет України недоотримає 6,5 мільярдів гривень,

– пишуть в Асоціації.

Через це бізнес-асоціації закликають депутатів не відкладати розгляд законопроєкту №15532. На їхню думку, ухвалення рішення про перенесення дати дозволить компаніям отримати достатньо часу для підготовки.

Як єАкциз змінить купівлю алкоголю й тютюну для українців

Як пояснила 24 Каналу заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, нова система еАкциз передбачає повну цифровізацію акцизних марок для алкоголю та тютюну. Кожна пачка сигарет або пляшка алкоголю матиме унікальний DataMatrix-код, за допомогою якого можна буде відстежити рух товару.

Зоряна Стецюк, заступниця міністра цифрової трансформації По суті, бізнес переходить від роботи з паперовою маркою до роботи з електронною маркою та цифровою фіксацією операцій. Саме для цього і потрібний етап тестування, щоб виробники, імпортери та інші учасники ринку відпрацювали процес до повного запуску і налаштували свої системи для роботи з еАкцизом.

За задумом уряду, система має не лише ускладнити роботу нелегального ринку, а й спростити життя легальному бізнесу. Йдеться про зменшення паперової бюрократії, автоматизацію процесів і додатковий захист брендів від підробок.

Однією з головних змін стане можливість для звичайних покупців самостійно перевіряти легальність товару через застосунок Дія. Для цього достатньо буде відсканувати код на упаковці.